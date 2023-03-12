Бомба сповільненої дії: топ-5 загроз, пов'язаних зі спустошенням росією Каховського водосховища

Каховське водосховище вважається найбільшим на території України

В лютому 2022 року в Україні гучно заговорили про те, що російські загарбники почали поступово спускати воду із найбільшого водосховища — Каховського. На жаль, територію цього штучного утворення наразі контролювати з боку ЗСУ неможливо. На лівому березі все ще знаходяться ворожі війська, в тому числі на території Запорізької АЕС. Звісно, наявність загарбників сама по собі несе небезпеку, однак подібні "ігри" із рівнем води можуть принести дуже багато негативу нашій державі у майбутньому.

"Українська правда" детально розібралася у питанні і визначила п'ять основних загроз, які несе за собою спустошення росією Каховського водосховища. Нагадаємо, що до війни водойма могла вміщати до 18 кубічних кілометрів води.

Варто підкреслити, що Дніпро, частиною якого і є водосховище, сильно потерпає від впливу російської армії. В першу чергу, звісно, йдеться про різноманітне забруднення, яке є неминучою часткою перебування на цій території ворожих окупантів. Але рівень води, який упродовж років знаходився на позначці 15-16 метрів, нині значно зменшився. Це може призвести до інших негативних наслідків, котрі потім відчує на собі галузь сільського господарства і не тільки.

Каховське водосховище на карті

Основні загрози

Проблема із мілководдям. Каховське море, як називають водосховище в народі, містить у собі всього близько 5% мілководдя. Це його разюче відрізняє від інших подібних штучних водойм, де зазвичай подібна територія займає до чверті площі. Однак мілководдя важливі в будь-якому випадку: це і місце росту вищої водної рослинності, і, звісно ж, найпопулярніша "точка" для риби, яка влаштовує тут нерест. Якщо ж рівень води продовжить зменшуватися, існуючі мілководдя просто висохнуть. Це призведе до гибелі рослин, їхнього подальшого розкладання і забруднення води. А риби просто стане менше, адже вона втратить місця для нересту.

Каховське море, як називають водосховище в народі, містить у собі всього близько 5% мілководдя. Це його разюче відрізняє від інших подібних штучних водойм, де зазвичай подібна територія займає до чверті площі. Однак мілководдя важливі в будь-якому випадку: це і місце росту вищої водної рослинності, і, звісно ж, найпопулярніша "точка" для риби, яка влаштовує тут нерест. Якщо ж рівень води продовжить зменшуватися, існуючі мілководдя просто висохнуть. Це призведе до гибелі рослин, їхнього подальшого розкладання і забруднення води. А риби просто стане менше, адже вона втратить місця для нересту. Відкладення на дні. За роки в Дніпрі накопичилося чимало всякого сміття і не дуже корисних речовин. В основному такі відклади скопилися на дні — там і важкі метали, і відходи від нафтопродуктів тощо. Якщо їх не чіпати, то особливої небезпеки вони не несуть. Однак, за словами заввідділу екологічної гідрології та технічної гідробіології Інституту гідробіології НАН України Сергія Дубняка, чим нижчий рівень води, тим більший ризик того, що всі ці "запаси" будуть потривожені. А, отже, шкідливі речовини потраплятимуть в товщу води — це негатив як для мешканців водойми, так і для людей.

За роки в Дніпрі накопичилося чимало всякого сміття і не дуже корисних речовин. В основному такі відклади скопилися на дні — там і важкі метали, і відходи від нафтопродуктів тощо. Якщо їх не чіпати, то особливої небезпеки вони не несуть. Однак, за словами заввідділу екологічної гідрології та технічної гідробіології Інституту гідробіології НАН України чим нижчий рівень води, тим більший ризик того, що всі ці "запаси" будуть потривожені. А, отже, шкідливі речовини потраплятимуть в товщу води — це негатив як для мешканців водойми, так і для людей. Цвітіння води. Популярна проблема для українських водойм, але на Каховському водосховищі це може дуже погано позначитися. Працюватиме це так: рівень води зменшиться, її товща прогріватиметься краще, а поживних речовин ставатиме більше. Тому і цвітіння, що несе за собою проблеми для риби і навколишнього середовища, посилюватиметься.

ЗАЕС. Каховське водосховище має велике значення для станції, адже саме його води стікають до спеціальної водойми-охолоджувача, котра використовується для потреб підприємства. Система охолодження працює нормально, допоки рівень води сягає 13,2 м. Слід зазначити, що в лютому 2023 року загальний показник води у Каховському морі знизився до 13,71 м — найменшого показника в історії. Спеціалісти переконують, що ЗАЕС розрахована на будь-які сценарії, тож навіть при низькому рівні води катастрофа малоймовірна, однак перевіряти цей сценарій не сильно хочеться.

Каховське водосховище має велике значення для станції, адже саме його води стікають до спеціальної водойми-охолоджувача, котра використовується для потреб підприємства. Система охолодження працює нормально, допоки рівень води сягає 13,2 м. Слід зазначити, що в лютому 2023 року загальний показник води у Каховському морі знизився до 13,71 м — найменшого показника в історії. Спеціалісти переконують, що ЗАЕС розрахована на будь-які сценарії, тож навіть при низькому рівні води катастрофа малоймовірна, однак перевіряти цей сценарій не сильно хочеться. Розмивання берегів. Загалом берегова лінія Каховського водосховища перевищує 800 км. Десь четверту частину із них становлять дамби чи інші берегозахисні споруди. Вони побудовані для того, аби захистити навколишні населені пункти від підтоплень. Якщо рівень води стане менший, вітрові хвилі зможуть інтенсивніше розмивати основу подібних будівель, що призведе до їхньої руйнації.

А що Крим?

Окупанти, які багато років скиглили про перекриття доступу води в Крим, теж постраждають від обміління Каховського водосховища. Через Північно-Кримський канал вода зможе надходити лише тоді, якщо в "морі" лишатиметься достатньо води. Цілком імовірно, що росіяни навіть не задумувалися про те, до яких наслідків можуть призвести їхні дії. Втім, це правило підходить для загальної поведінки окупантів на території України протягом останніх 9 років.

Яка ситуація зараз?

У Держводагенстві поспішають трохи знизити градус напруги. За словами заступника очільника відомства Ігоря Гопчака, у березні рівень води в Каховському водосховищі збільшився до 14,08 м. Це сталося завдяки втручанню матінки-природи — регулярні дощі та мокрий сніг змогли наповнити водойму вологою додатково. Українці проводили скидання води з вищого, Дніпровського водосховища, до Каховського — аби врегулювати ситуацію. Ймовірно, подібний рівень залишиться актуальним щонайменше до початку травня: за умови, якщо росіяни не підриватимуть ніяких споруд і не чинитимуть додаткової шкоди на береговій лінії.

Каховська ГЕС

Втім, найкращим варіантом залишається повернути Каховську ГЕС під український контроль, аби відремонтувати і закрити затворні щити греблі (шандори). Але це завдання — вже компетенція ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим здатне обернутися для України руйнування Каховської ГЕС. Спойлер — Запорізькій атомній електростанції можуть бути знову непереливки.

Також ми писали про те, наскільки сильно росіяни встигли забруднити води Херсонської області.