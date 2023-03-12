Окупанти створюють нові проблеми для ЗСУ на півдні: над протидією працюють

Російські військові продовжують шквальний вогонь по українських мирних містах на Херсонщині та Миколаївщині

Окупанти намагаються покращити свої позиції на південному напрямку фронту. За даними очільниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, для цього вони можуть стягувати більше вогневих точок на все ще окуповану Кінбурнську косу. Через це можуть ще почастішати обстріли Миколаївщини, зокрема Очакова. Тим часом ЗСУ працюють над тим, аби відсунути загальну лінію фронту на цій території подалі від берегів Дніпра.

Детальніше про все це пресофіцерка розповіла в прямому ефірі національного телемарафона. Гуменюк підкреслила, що поки у росіян залишається сухопутний коридор до Кінбурна, куди наразі і стікається різноманітна ворожа артилерія.

"Ми відстежуємо цю роботу, але можемо реагувати тоді, коли вони зробили хоча б один постріл, — пояснює вона. — Це специфіка самої коси, де не дуже легко нам їх виявляти, і вони також ховають за мирними мешканцями, які там залишаються".

Кінбурнська коса занадто близько до Очакова, тож обстріли тут регулярні

Прикриваються місцевим населенням окупанти і вздовж всієї берегової лінії Дніпра. Відомо, що окрему зброю, із якої регулярно обстрілюється звільнений Херсон, ворог розміщує поміж житловими будинками в захоплених населених пунктах. Це ускладнює роботу ЗСУ, адже вогонь у відповідь вести фактично неможливо.

Саме тому українські захисники посилили роботу над тим, аби вибити російських військових зі смуги хоча б 20 км від зрізу води. За словами Наталії Гуменюк, це допоможе зменшити або й зовсім припинити регулярні обстріли Лівобережної Херсонщини. При цьому окупанти не припиняють бити з артилерії по мирних містах і селах, видаючи це за удари ЗСУ.

"Обстрілюючи з мінометів ті ж самі Олешки, вони видають це за зворотню роботу Сил оборони в противагу тим обстрілам, які зробили самі", — говорить пресофіцерка.

І хоча українська сторона робить все можливе для покращення ситуації, місцевим жителям рекомендують за можливості евакуюватися у безпечніші місця. Якщо це неможливо, то варто облаштувати собі укриття, котре допоможе зберегти життя.

Нагадаємо, що Херсон серйозно страждає від російської артилерії останнім часом. Так, лише 11 березня внаслідок обстрілу міста загинуло кілька жителів. Снаряд влучив поблизу місцевого супермаркета.

Додамо, що загалом лишається серйозна можливість повторних масованих ракетних ударів по всій Україні. Цілком імовірно, що ворог уже обрав для себе наступну ціль серед інфраструктури, і це — не енергетичні об'єкти.