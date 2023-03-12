Є дві основні причини: як і чому українські чоловіки виїжджають за кордон

Понад третина дозволів для громадян, які їдуть у бізнес-справах, була видана з листопада 2022-го по лютий 2023 року

В Україні продовжується воєнний стан, а, отже, і заборона на вільне пересування військовозобов'язаних за межі держави. Загалом правила виїзду для чоловіків за кордон можуть ускладнити, але винятки, звісно, залишаться. Як і ті, хто ними користуватиметься — найчастіше з усього двох причин.

Детальніше про це розповіли представники ресурсу "Опендатабот", які проаналізували, чому українці так поспішають до інших країн. Для цього вони проаналізували кількість дозволів, виданих через систему "Шлях" за перший рік повномасштабної війни.

Відомо, що на 1 березня 2023 року було оформлено понад 1,27 млн дозволів на виїзд за кордон "за "загальною процедурою". Найбільш популярні причини — бізнес-справи (86,6%) або поїздка за гуманітарною допомогою (13,4%). Якщо говорити в конкретних цифрах, то лише для вирішення бізнесових питань чоловіки отримали понад 1,1 млн дозвільних документів.

Найбільш популярні причини для виїзду із України

При цьому ні держприкордонники, ні Укртрансбезпека не надає інформації щодо кількості осіб, які або порушили терміни перебування за кордоном, або й зовсім не повернулися на батьківщину. Нагадаємо, що згідно з правилами, українці мають право перебувати в інших державах протягом 30 днів, якщо поїхали у гуманітарну місію. Для бізнесменів цей термін трохи довший — 45 діб.

Окремо також регламентується виїзд деяких інших категорій чоловіків, зокрема спортсменів та культурних діячів. Втім через останніх процедуру перетину кордону і можуть скоро ускладнити. Виною усьому поведінка відомого стендапера Андрія Щегеля, який хизувався, що виїхав завдяки дозволу від Міністерства культури і через це уникнув мобілізації.

"Телеграф" також розповідав, що потрібно для виїзду чоловікам, котрі супроводжують неповнолітню дитину.