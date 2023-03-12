Постачання винищувачів Україні: Кулеба зробив невтішний прогноз

Україні зараз потрібно багато боєприпасів, танки та БМП

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що постачання винищувачів від союзників найближчим часом очікувати не варто. Однак підготовку українських пілотів слід розпочинати вже зараз.

Таку думку він висловив в інтерв’ю німецькому виданню Bild. Глава МЗС України наголосив, що зараз наша країна дуже потребує танків, бойових машин піхоти, боєприпасів різних калібрів та інших видів озброєння.

Попри те, що у найближчій перспективі поставок винищувачів Україні не передбачається, підготовка солдатів має бути проведена

"Ми повинні приймати свої рішення, виходячи з того, що для росії немає червоних ліній", — сказав Кулеба, маючи на увазі конвенційну зброю.

Міністр закликав Німеччину та інших партнерів збільшити для України постачання засобів ППО та боєприпасів, яких зараз вкрай потребують наші військові.

"Думаю, що Німеччина справді могла б більше допомогти артилерійським боєприпасам", — додав Дмитро Кулеба.

Він переконаний, що якщо боєприпасів немає на складах, нескладно розмістити замовлення на заводах, при тому, що підприємства готові та чекають лише на контракти з боку уряду.

Також під час цього інтерв’ю Кулеба відповів на низку питань, що багатьох цікавлять. Один із них стосувався питання застосування росією ядерної зброї, на що міністр відповів, що не думає, що країна-агресор піде на це.

Щодо ситуації в Бахмуті, глава МЗС додав, що оборона міста продовжуватиметься, щоб не дати шансу ворогові просунутися далі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одразу дві європейські країни заявили про готовність поставити Україні свої винищувачі, які перебувають у робочому стані.