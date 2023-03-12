Проводили "живим коридором": у Вінниці урочисто попрощалися з українським Героєм (фото)

Воїн не дожив до свого дня народження два тижні

У Вінниці 12 березня провели в останню путь українського Героя Віктора Стасюка, який загинув під час кривавої війни, розв’язаної російськими окупантами. Попрощатися з військовим прийшла велика кількість городян.

Героя зустрічали "живим коридором": опустив голови вінничани стояли на одному коліні, деякі кидали квіти під машину, де везли труну, ще частина людей тримала українські прапори і гірко плакала. Про це пише видання "20 хвилин".

Зазначається, що вінничани оточили траурну процесію. Перед відкритою труною з тілом загиблого Героя сиділа його мати. Час від часу жінка притискалася до його рук, гладила сина по обличчю та плакала. Близькі Віктора також не могли приховати сліз та болю, який вони пережили від смерті військового.

"Більшість із нас його знали особисто. Для багатьох він був другом. Деякі хлопці мали честь називати його побратимом. Ми сьогодні прощаємося з Віктором Стасюком. Бог дозволив мені особисто його знати. Віктор був доброю, привітною людиною. У нього завжди була величезна пристрасть і енергія до життя. Він обіцяв, що у нас буде перемога. І цю перемогу тепер, друзі, нам потрібно здобути. Бо ми не маємо права відмовити йому в його словах і сказати, що це нереально", — сказав один із присутніх на прощанні з воїном.

Що відомо про Віктора Стасюка

Народився у Вінниці, 21 березня 1975 року. Навчався у школі №15.

У 1994 році пройшов у Мукачеві строкову службу. Працював у банківській сфері, але потім змінив рід діяльності та став фітнес-тренером.

Рідні та близькі згадують Віктора як світлої та сумлінної людини. Він віддавав більшу частину себе допомоги бездомним тваринам.

На початку повномасштабного вторгнення Віктор пішов добровольцем до тероборони. Служив у 120 бригаді.

7 березня 2023 року під час виконання бойового завдання чоловік загинув. 12 березня його поховали у Вінниці.

За словами депутата міської ради, подруги сім’ї Стасюків Олени Верлан-Кульшенко, Віктор обіцяв допомогти у налагодженні реабілітації потерпілих воїнів після закінчення війни у країні.

"Вітя казав, що треба вміти жити до 120 років. І неодмінно так буде. Але сьогодні Вінниця отримала ще одного ангела-охоронця на небі, як і кожен із нас. Мені дуже боляче, бо я знаю його вчинки та ставлення до безпритульних тварин, його позитив та людяність", — сказала Олена.

Депутат також закликала допомогти та підтримати сім’ю загиблого військового.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві пройшло прощання з двома українськими Героями — батьком та сином, які загинули в бою з російськими окупантами під Бахмутом.