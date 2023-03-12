Наступ з боку Білорусі: у ЗСУ сказали, чи велика загроза

ЗСУ контролюють ситуацію

В Україні, як і раніше, продовжують моніторити ситуацію на кордоні з Білоруссю та оцінювати можливість повторного наступу з території цієї держави. Втім, за даними ЗСУ, загроза нападу росіян із цього боку досі залишається низькою.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що зараз загроза з північного напрямку залишається низькою.

"Загроза з північного напрямку — низька", — каже Наєв.

При цьому він додав, що на території Білорусі дійсно знаходяться російські війська.

"Однак українські прикордонники та військовослужбовці ЗС України контролюють ситуацію та стежать за переміщенням ворога", — підкреслив Наєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що білоруський диктатор лукашенко зробив гучну заяву щодо війни в Україні. Він заявив, що існує причина, через яку білоруси вступлять у відкриту війну з Україною на боці Росії.

Також ми повідомляли про те, що у США оцінили, чи готова Білорусь до вторгнення в Україну. При цьому там нагадали, що ця країна і так надає Росії можливість використовувати свою країну як плацдарм для здійснення атак на територію України.