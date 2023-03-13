Загроза дуже висока: у ЗСУ зробили заяву щодо планів росії

Не виключена активність ворожих розвідувальних БПЛА

Російські окупанти можуть готувати чергові ракетні удари по українським містам. Про це свідчить той факт, що загарбники продовжують нарощувати присутність ракетоносіїв у Чорному морі.

Як повідомляють на сторінці Оперативне командування "Південь" у Facebook, ворог також вивів додатковий підводний човен.

"Загальний залп до 20 ракет. Спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних БПЛА", — йдеться у повідомленні.

Також в ОК "Південь" зазначили, що в Чорному морі виведено два надводні ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр". У зв’язку з цим українців просять бути максимально уважними та не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

"Загроза завдання ракетного удару дуже висока. Не нехтуйте заходами безпеки, прислухайтеся до сигналів повітряної тривоги", — підкреслили в ОК "Південь".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні 9 березня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що того дня загарбники здійснили 81 пуск ракет різного базування.