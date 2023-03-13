Воїнам ЗСУ, які захищають Бахмут, потрібна допомога

Оголошено збір для українських захисників міста-фортеці на Донеччині

Місто-фортеця Бахмут залишається найгарячішою точкою фронту. Саме туди вирушили бійці 23-го окремого батальйону спеціального призначення (23-й ОБСП). Підрозділу ЗСУ, який стає на захист Бахмута необхідні тепловізор, "Мавіки", рації та планшети, деякі медичні речі. Це дасть можливість українським воїнам бачити ворога й знищувати його будь-якої пори доби, мати безперебійний зв'язок, а разом із тим – зберегти власні життя.

Бійці 23-го ОБСН вирушили на оборону міста-фортеці на Донеччині після декількох днів навчань, тож збір терміновий.

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"Ти ніколи не знаєш, хто буде твоїм плечем, рукою допомоги, опорою у складний для тебе період. Часто, це зовсім не ті, на кого ти розраховував, але вони точно будуть. Так ми з вами закриваємо нереальні збори, з крапель ресурсу кожного робимо океан підтримки для наших хлопців і дівчат, які стіною стоять за кожного із нас із вами. Лише вам вирішувати, стояти осторонь всіх цих подій, розуміючи, що купити дрон, рацію, планшет вам "не по кишені" і все це мало б надати МО, або протягнути руку допомоги й, можливо, саме вона буде вирішальною", – заявили організатори збору.

Потреби воїнів 23-го ОБСП:

тепловізор ThermEye Cyclops 335 – 10 шт. (вартість одного орієнтовно 69 тис. грн);

– (вартість одного орієнтовно 69 тис. грн); рації Motorola dp4400e (з 256е) + акб – 40 шт. (орієнтовна вартість 27-36 тис. грн);

dp4400e (з 256е) – (орієнтовна вартість 27-36 тис. грн); квадрокоптер Mavic 3 – 3 шт. (близько 126 тис. грн);

– (близько 126 тис. грн); планшети під програму армії SOS "Кропива" – 15 шт. (7-12 тис. грн), йдеться про рекомендовані моделі 8 дюймів: Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Lenovo Tab M8 HD, Samsung Galaxy Tab A 8.0.

під програму армії SOS "Кропива" – (7-12 тис. грн), йдеться про рекомендовані моделі 8 дюймів: Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Lenovo Tab M8 HD, Samsung Galaxy Tab A 8.0. м’які евакуаційні ноші ;

; медичний тактичний рюкзак ;

; турнікети.

На сьогодні накопичено вже 193,3 тис. грн, але ціль – зібрати щонайменше 223 023 гривні. Звичайно, ця сума є умовною і символічною, адже якщо приблизно підрахувати, скільки коштує все те, що потрібно хлопцям, вона буде значно більшою.

Проте навіть 1 гривня в таких випадках важлива. Окрім того, неабияке значення мають репости про збір у соцмережах і коментарі під ними, адже так інформацію зможе побачити більше людей. Допомогою є надання контактів, де можна придбати необхідні речі за оптимальну ціну.

Навчання бійців 23-го окремого батальйону спеціального призначення

Спецпризначенці на навчаннях

Так проходили навчання

Після кількох днів навчання бійці 23-го ОБСП вирушили у Бахмут

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