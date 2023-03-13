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Дмитро Красильников став новим командувачем ОК "Північ". Що про нього відомо

Автор
Анастасія Галата Анастасія Галата
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Дмитро Красильников, Віктор Ніколюк
Дмитро Красильников, Віктор Ніколюк. Фото Колаж "Телеграфу"

Раніше командувачем був Віктор Ніколюк

Генерал-майор Віктор Ніколюк, який керував обороною Чернігівщини, залишив посаду командувача Оперативного командування "Північ".

Ніколюк своєю чергою призначений командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ. Він був командувачем ОК "Північ" з жовтня 2021 року. 10 березня 2022 року Ніколюку надали звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

Новим командувачем ОК "Північ" став бригадний генерал Дмитро Красильников.

"Передав бойовий прапор ОК "Північ" і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов‘язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ. Висловлюю слова подяки всім офіцерам, сержантам, солдатам із ким захищав Чернігівщину та Бахмут. Продовжуємо й надалі працювати задля нашої спільної мети — разом до Перемоги", — написав Ніколюк у Facebook.

Дмитрові Красильникову 44 роки, видання "Новинарня" називало його одним "найсвіжіших" бригадних генералів (отримав звання указом президента 10 грудня 2021 року).

Красильников брав участь у звільненні Торецька, Дебальцівській операції, очолював 34-й батальйон територіальної оборони Кіровоградської області.

На початку повномасштабного вторгнення обороняв Харківщину та Горлівський напрямок Донеччини. У 2022 році дві доби відбивався від безперервного штурму окупантів і не пустив російську армію на Харків з Луганської області.

Президент 28 лютого 2022 року нагородив військового звання Героя України та орденом "Золотої Зірки".

Його погляди щодо ролі піхоти, повномасштабного вторгнення, тактику противника і характер бойових дій дивіться у цьому відео:

Як повідомляв "Телеграф", у ЗСУ зробили заяву щодо планів росії щодо ракетних обстрілів. Загарбники продовжують нарощувати присутність ракетоносіїв у Чорному морі.

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#Кадрові зміни #Війська ОК Північ #ЗСУ