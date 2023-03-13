Україна відпустить на волю російського льотчика, який бомбив Харків: у чому справа

Російський льотчик здійснив кілька обстрілів Харківської області, під час яких постраждали українці

Російського льотчика підполковника, заступника командира 47 бомбардувального авіаційного полку Максима Криштопа, який завдав ударів по Харківській області, звільнили від відбування покарання в Україні. Замість 12 років ув’язнення його внесли до списків на обмін і повернуть до росії.

Відповідну ухвалу виніс Дзержинський райсуд Харкова, сказано в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Пілот був затриманий у березні минулого та зізнався, що обстрілював територію між Ізюмом та Балаклією в українському небі.

Відомо, що 2 березня 2023 року суд Харкова засудив російського льотчика до 12 років позбавлення волі. Обвинувачений перебував у Київському СІЗО як військовополонений до набрання чинності вироком. Проте прокурор подав клопотання про те, щоб звільнити засудженого льотчика від відбування покарання в Україні та схвалити його на обмін військовополоненими.

"Клопотання групи прокурорів… про звільнення від відбування покарання стосовно засудженого… задовольнити. Звільнити від відбування покарання засудженого вироком Дзержинського районного суду Харкова… у зв’язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу його для обміну як військовополоненого", — сказано в ухвалі суду.

Засудженого Максима Кріштопа буде звільнено з-під варти після чого його передадуть представникам уповноваженого органу, який відповідає за поводження з військовополоненими. Йдеться про ГУР Міноборони України, яке організовує та проводить обміни. Це рішення суду можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 7 днів з моменту оголошення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час крайнього обміну військовополоненими Україна повернула додому ще 130 людей. Це 126 захисників та 4 захисниці, серед яких 87 захисників Маріуполя.