Понад 600 головних окупантів на одній дошці: журналістам показали результат роботи українських прокурорів (фото)

На схемі понад 600 військових командирів російської армії

Представникам української прокуратури з початку повномасштабного російського вторгнення вже вдалося зібрати дані на кілька сотень військових злочинців рф, які обґрунтовано підозрюються в агресії проти України та її жителів. Усіх відмічають на спеціальній дошці.

Як пише The Guardian, українські прокурори створили величезну таблицю-схему, довжиною у чотири метри і 1,5 метра завширшки. На ній позначені імена та фотографії підозрюваних, на яких в Україні вже завели кримінальні справи: від російського міністра оборони сергія шойгу та диктатора володимира путіна — до полковників та інших військових командирів.

"Ми почали збирати досьє на російських командирів та генералів минулого року, і ми продовжуємо щотижня оновлювати їх", — розповів детальніше головний прокурор Харківщини Олександр Фільчаков.

У списку підозрюваних зараз перебувають генерал-полковник михайло мізінцев. Саме він керував тримісячною облогою Маріуполя, де окупанти жорстоко вбили не менше 22 тисяч людей. Наразі ті руйнування, котрі росія спричинила у багатостраждальному Маріуполю можна порівняти із облогою Алеппо в Сирії — місто стало суцільною руїною після бомбардувань з боку агресора.

Саме мізінцев був керівником нальотів у Сирії, тому, згідно з попередніми припущеннями воєнних експертів, він використав набутий досвід і в українському Маріуполі. У березні 2022 року уряд Британії впровадив проти мізінцева низку санкцій.

Ще один офіцер, досьє якого має українські прокурори – це командир 64-ї окремої мотострілецької бригади азатбек омурбеков. Ця бригада творила свої звірства в Бучі, де її солдати нещадно ґвалтували жінок і дітей та вчиняли інші тортури стосовно мирних жителів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський окупант спочатку кастрував канцелярським ножем, а потім жорстоко вбив українського військового. Відеопідтвердження воєнного злочину шокувало членів Моніторингової місії ООН з прав людини.