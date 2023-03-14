"Переродиться на таргана": в Україні знищено окупанта-буддійського ламу з Бурятії

49-річний окупант все життя проповідував буддизм, але раптово вирішив піти вбивати українців

В Україні в боях під Вугледаром загинув черговий російський бурят Хишикто Цибіков. Примітно, що до участі у війні він був буддійським ламою і його віра не схвалювала насильство.

Про смерть 49-річного бурята-буддиста повідомили російські ЗМІ у Twitterі. У коментарях під постом користувачі пожартували, що після смерті російський воїн переродиться на іншу істоту, наприклад, на таргана.

Відомо, що мобілізували бурята 22 вересня минулого року, а загинув він 28 лютого у боях під Вугледаром через тяжке поранення. Попрощатися з ним на батьківщині змогли лише 14 березня. На похорон прийшли не лише жителі села та родичі, а й представники буддійського духовенства.

У юності Хишикто відслужив у амрії, після чого вирішив присвятити себе служінню буддизму і пішов хувараком до егітуйського дацана. Після цього він закінчив Агінський Бурятський буддійський інститут за спеціальністю "філософ-богослов". З 2002 року продовжив своє служіння у філії Егітуйського дацана міста Улан-Уде, там почав займатися в майстерні скульптора буддійської атрибутики. Два роки вони з ламами працювали над образом Будди Шакьямуні.

Згодом повернувся до рідного села і почав займатися розведенням сільськогосподарських тварин і щороку організовував літні кінні стрибки. Після оголошення мобілізації колишній буддійський лама пішов вбивати українців, незважаючи на свою віру. У мережі висміяли цю ситуацію:

Чмо він, а не лама. Будда такої херні, як агресивна загарбницька війна рфії, на яку бурят підписався, ніколи не підтримував би.

Буддистський лама зі зброєю? Це як баба яга фея!

Лами-фашисти — це винахід рашки, чи теж за Гітлером з Анненербе?

Не захотів оленів пасти, черв’яків годуватиме.

Чудово! Тепер у таргана переродиться, у**юдок!

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