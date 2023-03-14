Великий наступ ЗСУ та вкиди росії: полковник запасу оцінив тривожну статтю The Washington Post

Роман Світан розказав "Телеграфу", яку потужну зброю проти України і ЗСУ зараз застосовує кремль

Боячись великого контрнаступу ЗСУ, росія в рамках гібридної війни проти України останнім часом суттєво збільшила масштаби використання ще однієї потужної зброї — інформаційної. Так, кремль посилив свої інформаційно-психологічні спецоперації та різноманітні вкидання в публічну площину, витрачаючи на це десятки мільйонів доларів.

Про це в коментарі "Телеграфу" розказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, оцінюючи дещо песимістичну публікацію у виданні The Washington Post про нібито суттєві проблеми українських Сил оборони та їхню неготовність до весняного наступу на позиції окупантів.

Зазначимо, у статті WP з посиланням на неназваних українських високопоставлених чиновників і офіцерів говориться: реальні втрати ЗСУ за рік активної фази війни з рф начебто склали 120 тисяч бійців (вбитими і пораненими); про нібито падіння морального духу українських військових; погану ротацію; нестачу важкої техніки, озброєння і досвідчених бійців; та появу якихось сумнівів у керівництва держави щодо перспектив і успіхів масштабного наступу Збройних сил для деокупації Донбасу і Криму.

Разом з тим, як пише газета, армія рф зазнає тих же труднощів, що і ЗСУ, включаючи дефіцит боєприпасів та навченого особового складу. "Більше того, деякі західні чиновники вважають, що становище російської армії може бути гіршим, ніж української", — йдеться в матеріалі.

"Останні декілька тижнів центр інформаційно-психологічних операцій росії заряджений грошима, і ці фінанси він перекидає у відомі видання для публікації статей, у яких джерела інформації невизначені по типу "певні чиновники, які забажали залишитися не названими". Тобто це — знеособлена інформація, яка вкидається через ЗМІ. Причому публікується вона і в поважних виданнях. Ці статті там дуже дорого коштують. Такого роду публікація коштує біля 10 мільйонів доларів, щоб її якесь впливове видання надрукувало. А далі з того майданчику такий матеріал потім використовується для розгону в інформаційному полі, яке мультиплікує цю фейкову інформацію", — пояснює експерт.

За його словами, треба скептично і критично сприймати подібного роду інформацію та не розганяти її, "адже ми таким чином її мультиплікуємо" у публічній площині, підігруючи росії.

"Якщо немає прямого джерела у публікації, вже треба насторожитися, — продовжує Роман Світан. — Наприклад, секретар РНБО Олексій Данилов сказав те, або інше. Після цього — всі питання до Данилова, де він, до слова, взяв інформацію про те, що українці починають думати про мирні перемовини з рф. Тобто, конкретно він особисто. Коли такі питання задаються людям (чиновникам чи особам, наділених владою), які несуть подібну інформацію, тоді в цьому дійсно є смисл. А все знеособлене — у чистому вигляді вкидання. І дуже добре проплачене. Мільйони доларів бере будь-яке таке авторитетне видання, адже весь сенс видань — продаватися".

Полковник ЗСУ додав, що зараз росіяни не шкодують таких великих грошей на подібні ІПСО, адже "фінанси у них є, оскільки кошти отримані від тих же американців і європейців за нафтодолари, які потім вертаються назад на Захід такими от інформаційними вкиданнями".

"Відтак, заради справедливості можна ставити питання перед газетами, щоб вони відкрили, хто ж таку інформацію передав медійникам… Однозначно будь-якого наступу ворог буде боятися, якщо знає, що наступ буде. Тому і вмикається механізм протидії та зниження бойової активності супротивника, в інформаційному полі також. Йдеться про негатив, який закидується спеціально", — пояснює він.

Експерт також серед небезпечних інструментів кремлівських ІПСО назвав усілякого роду проплачені соціологічні опитування в рф, маніпулятивними результатами яких часом необачно оперують деякі українські політики і чиновники, навіть високого рівня. Таким чином відбувається певна публічна легалізація такої спотвореної прокремлівської інформації у вітчизняному інфопросторі та за кордоном.

Примітно, що слідом за згаданою публікацією у WP матеріали з майже ідентичними заголовками дивним чином масово почали з'являтися на російських пропагандистських сайтах.

Нагадаємо, раніше політолог Олександр Палій, коментуючи інформаційні фейки росії в контексті підривів "Північних потоків", зазначав "Телеграфу", що кремль продовжує використовувати західні медіа для поширень своїх наративів, і робить це за гроші.

Як повідомлялося, союзники України тим часом дуже активно готують нашу країну до контрнаступу. Нам передають важку техніку, яка буде дуже корисною у наступі.

Також "Телеграф" писав, як погода в Україні вплине на весняний контрнаступ ЗСУ. За словами заступника начальника військової розвідки України Вадима Скибицького, весна та початок літа 2023 будуть вирішальними у протистоянні окупаційним військам росії.

Для довідки:

"The Washington Post" (дослівно укр. — "Вашингтонська пошта") — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки. Вона також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу.