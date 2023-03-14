Умова для контрнаступу ЗСУ: експерт пояснив поспіх Кабміну з будівництвом оборонних споруд

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснив "Телеграфу" логіку урядовців

Рішення Кабінету міністрів України щодо невідкладного виділення коштів для термінового зведення фортифікаційних споруд пов'язано з підготовкою великого контрнаступу ЗСУ, щоб захистити тили і посилити певні ділянки. Це робиться з метою, аби росіяни не змогли атакувати і просуватися в тих районах.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан.

"Це рішення прийнято в рамках певних планових дій як раз в контексті контрнаступу. Під час наступу підтягуються і збираються всі можливі сили й засоби для виконання наступальний дій, посилюючи фронт. Адже треба розуміти, що всі резерви будуть використовуватися на наступ, і для того, щоб підсилити оборонні моменти (на інших напрямках, — Авт.), виділяються гроші на зміцнення та зведення там інженерних споруд. Адже більшість наших військ будуть зайняті наступальними діями. Це відбувається як раз все планово для підготовки нашого наступу. Ми посилюємося, щоб, наприклад, росіяни не змогли нас десь в іншому місці атакувати", — пояснює експерт логіку рішення чиновників.

Зазначимо, перелік областей, де відбуватимуться оборонні заходи, в Кабміні не називають.

Як повідомлялось, з початком повномасштабної агресії рф Україна ґрунтовно зайнялася укріпленням своїх кордонів і територій.

"Телеграф" також писав, що росія теж зайнялася будівництвом ліній оборони на захоплених українських територіях. Зокрема їх помітили в окупованому Криму. Причому у своєму прагненні захиститься, росіяни відгороджуються навіть від своїх сіл на російській території.