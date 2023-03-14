Україна створює "корабельну коаліцію": що це та скільки країн уже до неї увійшли

У світі набирає популярності тренд на створення коаліцій на користь України

Після створення "танкової коаліції" для постачання нашій країні західних бойових машин в Україні заявили про створення "корабельної коаліції". Стали відомі перші її члени.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу в Одесі.

Він розповів, що у світі набирає популярності тренд на створення коаліцій на користь України. На цей раз партнери готові допомогти нашій країні з водяною технікою.

"Тепер уже є тренд на створення певних коаліцій на користь України. Була танкова ініціатива, яка стала танковою коаліцією, до цього була артилерійська ініціатива, яка стала артилерійською коаліцією", — сказав Резніков.

Він уточнив, що завдяки сьогоднішньому оголошення міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен про те, що нам передадуть мінні тральщики, можна сказати, що зараз утворюється корабельна коаліція.

"Британія вже передала нам два такі мінні тральщики, на них вже є два українські екіпажі і піднято український прапор, тобто сьогодні в українському флоті є два мінні тральщики від Британії", — каже голова оборонного відомства України.

Резніков також додав, що до британських тральщиків приєднаються екіпажі на кораблях від Нідерландів та Бельгії.

"Вже щонайменше 3 країни є у складі цієї коаліції. Морська держава Україна розвиватиме свій флот. Плюс ми будуємо український флот у Туреччині. Тепер можемо сміливо говорити, що утворено корабельну коаліцію", — зазначає Резніков.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британці показали міць танків Challenger 2, які передадуть Україні.

Також ми повідомляли, що Україна може одержати танки Leopard 2 від несподіваної країни.