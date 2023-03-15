Війна — день 385: продовження штурму Бахмута і скандал через збитий американський БПЛА

Оперативно про головне 15 березня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 385 днів. Окупантам все ще не вдається оточити чи захопити Бахмут попри те, що в цьому районі вони сконцентрували основні зусилля, а згідно із заявами військового керівництва України складати місто ніхто не буде. Таким чином, анонсований російський наступ захлинається в усіх напрямках і особливо це помітно на півдні нашої країни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У російському Білгороді знову щось вибухнуло, а в місцевих телеграм-каналах з’явилися кадри невідомого об’єкту, що пролітає над містом.

Інформація за 12 березня доступна у зведенні: Війна — день 382: окупанти посилили тиск на Бахмут, а Україна готує удар у відповідь

З даними за 13 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 383: окупанти "застрягли" у Бахмуті, але посилюють обстріли

Про те, що відбувалося 14 березня, читайте в матеріалі: Війна — день 384: окупанти намагаються прорватися до центру Бахмута і готуються до нового ракетного удару