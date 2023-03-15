"Розхитують ситуацію": Данілов відреагував на скандальну статтю The Washington Post про ЗСУ

Ситуація на фронті складна, говорить чиновник, однак інакше під час великої війни і бути не може

Прихід весни для українців означає наближення довгоочікуваного контрнаступу ЗСУ, який вже неодноразово "анонсували". При цьому на Заході все частіше виникають питання у готовності нашої армії до прориву на фронті. На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, подібні заяви є безпідставними, адже жодні втрати не впливають на кваліфікованість українського війська загалом.

Саме так чиновник відреагував на сумнозвісну статтю The Washington Post, де журналісти заявили, що стан ЗСУ за рік війни начебто значно погіршився. Також були висловлені сумніви щодо ефективності майбутнього українського контрнаступу. Своє бачення ситуації Олексій Данілов висловив в ефірі національного телемарафона.

На думку чиновника, всі дані, зазначені у публікації, "не відповідають дійсності". Він звернув увагу на кількість передруків статті у російських ЗМІ і закликав українські медіа не працювати за кремлівськими наративами.

"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам розповідали, що буде біда, що ми не матимемо можливості тримати оборону. Вони нас заздалегідь записували до табору переможених", — також нагадав Олексій Данілов.

Він не приховує, що ситуація на фронті є складною, однак це особливості будь-якого воєнного часу.

"Ми вже рік ведемо війну [повномасштабну — ред.] проти великої за розміром, але не за розумом країни. Ми знали, що нам буде складно, — говорить Данілов. — Ми дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхитувати ситуацію шляхом надання інформації, яка не відповідає дійсності — не зовсім приємна річ".

За словами секретаря РНБО, дані, які WP використовує у своєму матеріалі, були отримані журналістами з анонімних джерел. Чиновник переконаний, що через подібні інформаційні вкиди Україні намагаються нав'язати необхідність "мирного врегулювання" війни. В цей перелік, додав він, входить і розділення нашої держави за "корейським сценарієм", чого аж ніяк допустити не можна.

Розцінює аналітику від іноземного видання як частину інформвійни з росією і полковник запасу Роман Світан. На думку військового, чим ближче стає український контрнаступ, тим сильніше починає боятися кремль.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, як на контрнаступ ЗСУ може вплинути оборона Бахмута і чому місто не варто полишати.