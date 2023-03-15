Ще більше країн готові дати Україні Leopard 2: на "Рамштайні" розкрили кількість танків

За допомогою цієї кількості танків можна сформувати дев’ять бригад

Кількість країн, які готові надати Україні допомогу, передавши нашим військовим необхідні танки "Леопард", зросла вже до дев’яти. Загалом нашій країні можуть поставити понад 150 танків.

Про це сьогодні, 15 березня, на початку онлайн-засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін.

"Танкова коаліція країн, яка надає Україні "Леопарди", продовжує зростати. Тепер 9 країн зобов’язалися надати понад 150 танків Leopard", — сказав він.

За словами міністра, Україна зможе сформувати понад дев’ять бригад за допомогою цієї кількості танків.

Крім того, Остін Ллойд підкреслив, що в останні місяці всі учасники зустрічі "Рамштайн" показали відмінні результати щодо посилення можливостей України для захисту суверенітету.

"Усього за останні три місяці члени цієї Контактної групи продемонстрували відмінне лідерство у нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою", — наголосив Ллойд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 24 лютого в Україну прибули танки "Леопард-2" із Польщі. Через деякий час прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький уточнив, що йдеться про чотири танки, які були передані нам від союзниці.