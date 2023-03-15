Втрати рекордні, результат – мізерний: скільки української території захопила росія у лютому

Втрати росіян величезні

В росії багато говорили про новий масштабний російський наступ, проте, коли він все-таки почався на полі бою не відбулося якихось кардинальних змін, а рф не досягла значних перемог. При цьому її втрати цей час різко зросли.

Про це повідомляє Business Insider із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Так, згідно з картографічними даними, з 31 січня по 28 лютого окупанти змогли захопити близько 234 квадратних кілометрів або 0,039% території України. При цьому наголошується, що саме на цей час було анонсовано новий наступ росії.

У свою чергу група відстеження War Mapper повідомила, що у лютому росія збільшила площу захоплених територій на 85 квадратних кілометрів, що еквівалентно 0,01% української території.

В Інституті вивчення війни підкреслюють, що обидва ці числа "досить малі", а їхня відмінність може бути пов’язана з незначними прорахунками, хоча вони вказують на "обмеженість територіальних завоювань росії".

"росія також не домоглася якихось помітних успіхів у березні. Її армія билася вздовж східної лінії фронту, у тому числі повільно просувалася вперед у місті Бахмут, яке вважається однією з найкривавіших і найтриваліших битв війни. Але росія не взяла місто. І її втрати були величезними", — йдеться у матеріалі.

Варто зазначити, що, за даними Генштабу ЗСУ, кількість втрат окупаційної армії за лютий зросла з 128 420 до 149 240.

При цьому російські ЗМІ зазначають, що за перші два тижні лютого відбувся найбільший приріст втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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