Виплата родині полеглого воїна: міф чи реальність — правозахисниця Денісова поділилася досвідом

Правозахисниця пояснила, у чому проблеми із отриманням виплат сім’ями загиблих військових

Родини військовослужбовців мають право отримувати виплати у випадку смерті воїна на фронті 15 мільйонів гривень. Втім, випадки отримання такої допомоги трапляються дуже рідко.

Чи реально сім'ї отримати грошову підтримку в інтерв'ю Цензор.нет розповіла голова правління Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова.

"До нас величезна кількість людей звертається, які не можуть оформити цю допомогу. Чому? Тому що порядок забезпечення цієї виплати затверджує кожен орган сектору безпеки і оборони України. Тобто, у кожного є свій порядок. Зараз є наказ саме міністра оборони від 25 січня 2023 року, де вже змінений механізм отримання цих 15 млн. Спершу родина загиблого / померлого отримає 3 мільйони, а решту – протягом 40 місяців." — розповіла Денісова.

Також правозахисниця додала, що за інформацією батьків полеглих героїв їхні звернення до Міністерства оборони України були проігноровані.

"З метою забезпечення дотримання прав людини та соціальних гарантій членів родин загиблих військовослужбовців, ми вимушені звернутися до міністра оборони України Олексія Резнікова. Очікуємо на відповідь та ухвалення державницького рішення, спрямованого на розв'язання проблем родичів загиблих захисників." — підсумувала Людмила.

Нагадаємо, що Український центр захисту прав людини підписав меморандум про співпрацю із благодійним фондом "Мрія" Юлії Паєвської (Тайри). Родини полеглих воїнів мають змогу звернутися до фонду із запитом отримати гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.