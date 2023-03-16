Наступ ворога наближається до кульмінації: свіжі карти боїв в Україні

Темпи настання ворога на критичних ділянках фронту сповільнюються

Темп операцій російських окупантів знизився порівняно з попереднім тижнем. Наступ на Луганщині, напевно, наближається до кульмінації — ворог досяг мінімальних тактичних успіхів по всій ділянці фронту, а українські сили могли провести вдалі контратаки.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни. Зазначається, що аналогічно настання вагнерівців на Бахмут наближається до кульмінації. Ворог втратив багато людей і техніки в боях як за Бахмут, так і при просуванні на північ від міста. Українські сили мають більше можливостей повернути ініціативу, додають аналітики.

За даними українського Генштабу, основні зусилля супротивника зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Ворог на цих напрямках атакував понад 75 разів.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Куп’янському та Лиманському напрямі російські війська наступали в районах Гряниківки, Білогорівки та Спірного. На північний захід від Сватового наземних наступів не зафіксовано, ворог атакував уздовж лінії Сватове — Кремінна, південніше Кремінної та в районі Куп’янська. Локальні бої йдуть від Площанки до півдня Діброви, повідомляє DeepState.

Карта боїв у Харківській та Луганській області

На Бахмутському напрямку ворог штурмує сам Бахмут, під ударом ворога Оріхово-Василівка та Богданівка. Ворог міг просунутися на північний захід від Бахмута у напрямку до лінії Богданівка — Хромово. Ворог продовжує спроби продавити оборону ЗСУ, закріпитися у лісосмузі на півночі міста. Аналітики DeepState зазначають, що ситуація у Бахмуті настільки складна, що відобразити точну лінію зіткнення практично неможливо.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог наступав у районі Степового, Кам’янки, Сєверного, Нетайлового, Первомайського, Невельського, Мар’їнки, Вугледара. Найбільше атак було в районі Мар’їнки — 12. DeepState повідомляє, що після серйозних втрат під Невельським ворог відійшов на раніше зайняті рубежі.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни бояться висадки морського десанту через Каховське водосховище. Вони продовжують будувати укріплення в районі Токмака у Запорізькій області, а також збільшили кількість загороджень та окопи вздовж доріг у Херсонській області, які ведуть до окупованого Криму за останні кілька місяців. Згідно з повідомленнями DeepState на Запорізькій ділянці фронту, відбулися зіткнення в районі Нестерянка — Новопокровка.

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській областях

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки солдатів втратили вагнерівці під час штурму Бахмута. При цьому ворог не зміг захопити або навіть оточити місто.