У Повітряних силах назвали наступну можливу ціль ракетних атак росіян

Від окупантів можна чекати чого завгодно, однак військові прораховують можливі варіанти

Російські окупанти продовжують масовані ракетні удари по Україні попри ймовірну нестачу боєприпасів. Зменшення їхньої кількості та інтенсивності не є запорукою повного спокою для українців, тим більше, що ворог уже обрав наступні пріоритетні цілі. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни могли "покласти око" на урядові та військові будівлі, а також транспортну інфраструктуру.

Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу". Військовослужбовець зазначив, що для ворога є важливим завдавати удари по "центрам прінятія рєшеній", аби потім вихвалятися цим у пропагандистських медіа. Це, мовляв, додає значимості їхнім діям в Україні.

"Можуть все, що завгодно, обстрілювати, — попереджає Ігнат. — У них є пріоритетні цілі — урядові будівлі, будівлі Збройних сил і Міністерства оборони".

Також у цей список він включає транспортну інфраструктуру, очисні і гідротехнічні споруди. В цьому випадку росіяни будуть зважати на масштабність катастрофи, зокрема екологічної, якої можна завдати цивільному населенню. Також лишаються під прицілом ворога й енергетичні об'єкти.

"Росіяни більшість атак спрямовують саме на столицю — її околиці. Мета ворога — вдарити у серце країни", — каже речник Повітряних сил.

Він підкреслює, що саме тому на Київщині сконцентровано чимало систем протиповітряної оборони, що дозволяє зупиняти більшість атак. При цьому урядові будівлі сконцентровані не лише в столиці, і багато хто пам'ятає удари по адміністраціях в Харкові і Миколаєві.

Саме тому ЗСУ готові до будь-якого сценарію, вдосконалюють системи ППО і нищать більшість повітряних цілей, випущених окупантами. Юрій Ігнат радить українцям не розслаблятися і реагувати на сигнали тривоги. Адже попри зменшення кількості ракет у ворога, їхнє виробництво все ще триває.

Варто зазначити, що більшість військових експертів частково погоджуються із військовими щодо цілей, які армія рф могла обрати наступними для ракетних атак. На думку Сергія Грабського, захисту залізничних шляхів варто приділити більше уваги. А Володимир Селезньов попереджає, що ворог може завдати ударів по мостах через Дніпро.

При цьому більшість українців уже пристосувалися до життя при масованих атаках і не бояться їх повторення.