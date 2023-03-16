"Йде підтягування хвостів": експерт про підсумки ювілейного "Рамштайну"

Сергій Кузан вказав"Телеграфу" на кілька ключових деталей зустрічі з підтримки України

Ювілейний десятий "Рамштайн", що відбувся напередодні, не став якимось революційним і проривним для України. Однак ця зустріч союзників Києва була ключовою з огляду на кілька важливих моментів.

Таку думку "Телеграфу" висловив голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан.

"Нам треба сприймати десятий "Рамштайн" як конкретне робоче засідання, щоб вирішувати поточні проблеми. А вони є зрозумілими: в першу чергу — це нестача боєприпасів, аби в умовах російського наступу, який триває, ми принаймні могли протидіяти переважаючим силам противника. Звичайно, у росіян сьогодні є перевага і в живій силі, і в кількості боєприпасів, якими вони нас обстрілюють, і загалом в кількості зброї. Відтак, це засідання було дуже потрібно, щоб вирішити конкретно ці нагальні питання. А також, знову ж таки, намагатися підпити підсумки по попереднім домовленостям, проаналізувати, що з цього буде виконано і у який строк", — зазначає він.

Як пояснив експерт, якщо говорити по поточній ситуації з українськими потребами: "по-перше, Україна отримає більшу кількість боєприпасів; по-друге, коаліція проговорює і домовляється, як вони будуть виробляти і складувати (збільшувати) обсяги запасів цих боєприпасів, що для нас є стратегічно важливим".

"Це значить, що за будь-яких умов (навіть, якщо через рік росія буде планувати і вести війну на виснаження) завдяки цьому "Рамштайну" наша західна коаліція буде готова і до такого розвитку подій, — продовжує Кузан. — Що ж стосується поточної зброї, дуже помітне "підтягування хвостів" по всім попереднім домовленостям".

Зокрема, як пояснює голова УЦБС, мова йде про тих же самих 150 "Леопардів" від коаліції з 9 країн, передачу яких анонсували партнери України. "Це важливо, це робочий інструмент, тому що нам потрібна і передача танків, і навчання, і обслуговування з ремонтом", — говорить експерт.

Сергій Кузан вказав на ще один важливий момент: весь цей механізм "непростий, адже такого військового виклику в Європі ще не було у таких об'ємах, і він сьогодні відпрацьовується".

Окремо експерт звернув увагу на питання щодо поставок Україні систем ППО ближнього радіусу дії (переносні комплекси, а також новітні установки, — Авт.) і середньої дальності (NASAMS, IRIS-T).

"Бачимо, що є розуміння у тої ж Бельгії та США, які надають нам ці установки. А також ті, що ми ще очікуємо — SAMP/T і Patriot. Ті, що потенційно можуть збивати саме балістичні цілі. Як видно, система ППО розглядається в комплексі. І з нашими союзниками нарешті діалог виходить на той рівень, коли ми вже обговорюємо не якісь одиничні поставки, а вже говориться про комплексне забезпечення системами ППО ближньої, середньої і великої дальності. Говоримо вже про системний підхід після того, як пройшло стільки часу відтоді, коли ми рік тому просили про "закрите небо". І ось нарешті ми підходимо до комплексного вирішення цього питання. Це не був якийсь революційний "Рамштайн", немає якогось прориву, але він все одно був дуже потрібний. Це була абсолютна робоча зустріч із робочими питаннями", — резюмував Кузан.

Як повідомлялось, раніше міністр оборони України Олексій Резніков після десятого "Рамштайну" зазначав, що вчорашня зустріч контактної групи з координації підтримки України дала оптимістичні результати.

"Телеграф" писав також про те, що союзники передадуть Україні кораблі. Вже передано від Нідерландів два мінні тральщики класу Alkmaar.