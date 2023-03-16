ЗСУ створили "Сітку смерті", з якою росіяни не можуть боротися: як вона працює

Росіяни вже не можуть вести дієву контрбатарейну боротьбу

Українські військові під час повномасштабного російського вторгнення неодноразово відзначалися створенням хитрих і ефективних тактик. Одна з таких вразила навіть наших союзників, а росіяни не можуть з нею нічого вдіяти.

Про це заявив т.в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов, повідомляє Military Media Center.

Йдеться про так звану "Сітку смерті" — вогневий кулак, який містить у собі одразу всі засоби ракетно-артилерійського ураження, що дозволяє ефективно знищувати російських агресорів.

"Західні партнери України навіть стверджують, що ми створили надзвичайний "кілнет" — або "Сітку смерті ЗСУ". Йдеться про те, що ми навчилися комплексним вогнем усіх засобів ракетно-артилерійського ураження забезпечувати успішний наступ піхоти. За статистикою, до 80 відсотків втрат росіян у бойовій техніці й живій силі – це наша робота", — каже Баранов.

Він пояснив, що наші артилеристи та ракетники комплексно взаємодіють з іншими способами ураження, включаючи авіацію, і застосовуючи західні високоточні ракетно-артилерійські системи. "Вогневий кулак" б’є настільки потужно, що "ворог вже не може вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу".

"Ми не чекаємо відкриття вогню артилерії противника, а завчасно виявляємо його і знищуємо їх ще до того, як вони будуть готові завдати удару. Робиться це ювелірно, щоб не постраждали ані наші війська, ані мирне населення й об’єкти інфраструктури. Нашу "далекобійку" ворог не дістає, а ми їх — так", — наголосив Баранов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерал Олександр Сирський розповів про тактичні кроки ЗСУ у Бахмуті.