У ЗСУ пояснили, які російські ракети наша ППО може збивати, а які – ні: список

Про всі нюанси розповіли у ЗСУ

Українська протиповітряна оборона ефективно відбиває ворожі ракетні атаки, проте існує низка засобів, які наша ППО не в змозі перехоплювати, наприклад ракети X-22, відомі по трагедії у Дніпрі.

Про те, які ракети росії українська ППО може збивати, а які – ні, розповів речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат у коментарі "24 каналу".

Які російські ракети може збивати ППО України

"Калібр" (3М14) — крилата ракета морського базування (якими ворог атакує з Чорного моря);

— крилата ракета морського базування (якими ворог атакує з Чорного моря); Х-101/Х-555/Х-55 — крилаті ракети повітряного базування;

— крилаті ракети повітряного базування; Р-500 (9М728) — крилата ракета наземного базування зі складу комплексу "Іскандер-К" (аналог "Калібру");

— крилата ракета наземного базування зі складу комплексу "Іскандер-К" (аналог "Калібру"); Х-59 — керована авіаційна ракета "повітря-земля";

— керована авіаційна ракета "повітря-земля"; Х-35 — протикорабельна ракета повітряного, морського чи берегового базування.

Які ракети поки що не може дістати українська протиповітряна оборона

9М723 — балістична ракета "Іскандер-М";

— балістична ракета "Іскандер-М"; 9М79М — ракета "Точки-У";

— ракета "Точки-У"; реактивні снаряди РСЗВ; ("Ми не збиваємо балістичні ракети. Зокрема, "Іскандер-М" – це балістичні ракети 9М723, які противник багато застосовував на початку війни. Фактично весь свій стратегічний запас "Іскандер-М" росіяни витратили на початку війни, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси "Точка-У". По Краматорському вокзалу, наприклад. Також, на жаль, немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, як от "Смерч". Всі ці ракети летять швидко – по балістичній траєкторії і фактично падають на ціль з величезною швидкістю. Щоб збити те, що вже падає, потрібні спеціальні зенітні ракетні системи. До балістики ми також відносимо і зенітні керовані ракети С-300, які окупанти застосовують по наземних цілях у прифронтовій зоні на відстані до 150 кілометрів".)

("Ми не збиваємо балістичні ракети. Зокрема, "Іскандер-М" – це балістичні ракети 9М723, які противник багато застосовував на початку війни. Фактично весь свій стратегічний запас "Іскандер-М" росіяни витратили на початку війни, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси "Точка-У". По Краматорському вокзалу, наприклад. Також, на жаль, немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, як от "Смерч". Всі ці ракети летять швидко – по балістичній траєкторії і фактично падають на ціль з величезною швидкістю. Щоб збити те, що вже падає, потрібні спеціальні зенітні ракетні системи. До балістики ми також відносимо і зенітні керовані ракети С-300, які окупанти застосовують по наземних цілях у прифронтовій зоні на відстані до 150 кілометрів".) Х-22 — надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності; ("Ракета Х-22 хоч і класифікується як крилата, але її швидкість 4-5 тисяч кілометрів на годину. Її запускають з дуже великої висоти, і при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика. Ця ракета має смертоносну бойову частину вагою 950 кілограмів, саме вона знесла будинок у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці".)

— надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності; ("Ракета Х-22 хоч і класифікується як крилата, але її швидкість 4-5 тисяч кілометрів на годину. Її запускають з дуже великої висоти, і при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика. Ця ракета має смертоносну бойову частину вагою 950 кілограмів, саме вона знесла будинок у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці".) Р-800 — крилата ракета берегового базування "Онікс"; ("Аналогічна до Х-22 склалася ситуація щодо надзвукових протикорабельних крилатих ракет берегового базування Р-800 "Онікс", які часто запускають по Одещині".)

— крилата ракета берегового базування "Онікс"; ("Аналогічна до Х-22 склалася ситуація щодо надзвукових протикорабельних крилатих ракет берегового базування Р-800 "Онікс", які часто запускають по Одещині".) Х-47 — гіперзвукова аеробалістична ракета "Кинжал"; ("Найновіша загроза – гіперзвукова аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал", що застосовується з літаків МіГ-31К. Складність її ураження умовно в кілька разів вища, аніж тієї ж Х-22, через значно вищу швидкість польоту, ще менший час на реагування техніки і людини. Донедавна їхнє застосування мало разовий характер, але нещодавній залп з 6 ракет підтверджує дійсну небезпеку цією зброї і критичну потребу в сучасній ППО".)

— гіперзвукова аеробалістична ракета "Кинжал"; ("Найновіша загроза – гіперзвукова аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал", що застосовується з літаків МіГ-31К. Складність її ураження умовно в кілька разів вища, аніж тієї ж Х-22, через значно вищу швидкість польоту, ще менший час на реагування техніки і людини. Донедавна їхнє застосування мало разовий характер, але нещодавній залп з 6 ракет підтверджує дійсну небезпеку цією зброї і критичну потребу в сучасній ППО".) Х-31П — авіаційна протирадіолокаційна ракета. ("Також не збиваються "вузькопрофільні" авіаційні протирадіолокаційні ракети Х-31П та подібні ракети "повітря-земля" меншої дальності — так би мовити, нижчої, тактичної ланки. Але вони здебільшого несуть загрозу лише поблизу лінії бойового зіткнення".)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Норвегія допоможе Україні закрити небо, спрямувавши додаткові засоби від російських ракет.

Також ми повідомляли, що у ВСУ оцінили роботу української ППО.