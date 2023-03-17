Придбай російське місто і роби з ним, що хочеш: в Україні запустили унікальний проєкт. Вже відомо, куди підуть гроші

Українці можуть долучитися до збору коштів на потреби військових і цивільних, придбавши російське місто чи село.

Допомогти ЗСУ, дітям чи тваринам тепер можна, придбавши одне з російських міст і встановивши там власні порядки. Угода уявна і діє лише в рамках першого інтерактивного донейшн-проєкту під назвою russiagoodbuy, але користь від неї буде реальною. Про те, які складнощі виникли при створенні сайту, чому поки не можна купити москву і як витрачатимуться зібрані кошти, "Телеграф" дізнався в автора ідеї Данила Білого.

На цьому тижні запрацював сайт з продажу територій росії – інтерактивний проєкт, який сприяє збору коштів на амуніцію, транспорт та технічні прилади для військових, медикаменти та гуманітарку для цивільних, а також підтримку братів наших менших. Ініціатором його створення став стендап комік та радіоведучий Данило Білий. Для нього це не перший досвід збору коштів для допомоги іншим, від початку повномасштабного вторгнення він закривав потреби військових і разом з друзями та колегами, і самостійно.

Данило Білий бере участь і в проєкті "Точка збору", в рамках якого з колегами збирає кошти на допомогу ЗСУ

- Один з перших запитів був від наших знайомих військових, які вже були на фронті та потребували дрони. Це було, напевно, 100 тисяч гривень і ми такі подумали: "Ого, треба заморочитись", – згадує Данило перший колективний збір. – Так, коли отримали цю суму, зрозуміли, що ця штука працює і можна рухатися далі. З моїх особистих великих зборів були такі. Один я почав на свій день народження, його метою було придбання великого дрона DJI Matrice 300 RTK для хлопців з ССО. Для привернення уваги я протягом тижня щоденно виставляв в Instagram відео розважального характеру, люди репостили й донатили. І ще збирав кошти для придбання окулярів та біноклів нічого бачення, прицілів, шоломів, турнікетів тощо для бійців. Для цього я розробив меню зі своїми послугами, наприклад, ти 2000 гривень на Східну Банку, а я пишу твоє ім’я маркером на грудях, а за донат в 3000 гривень – прошу в тебе твою фотку, я її редагую ніби ми знімались удвох. І таким чином вийшло зібрати майже 300 тис. гривень. І от зараз запустив цей сайт з продажу російських територій.

Данило зізнається, що ідея зробити такий інтерактивний проєкт у нього виникла ще у серпні минулого року. А для його реалізації знадобилась команда та гроші, які комік був змушений взяти в борг.

- Зараз є складнощі з донатами за кількістю і за їх розміром. Навіть я сам, коли була нормальна робота до повномасштабного вторгнення, багато корпоративів, міг більше доєднуватися до зборів, а зараз вже це роблю виважено. Така ситуація у багатьох, а потреби у тих же військових все одно є, – додає Данило. – Тож я подумав, потрібна якась гра, щоб мотивувати людей підтримувати Україну. Що ж стосується розробки сайту, то було кілька складних моментів: по-перше, фінансовий, по-друге, різні технічні нюанси, бо з такою механікою всі працювали вперше. Плюс, в процесі в мене виникали нові ідеї, і це ніби якась маленька зміна, але розробникам потрібно було ледь не все "перебудовувати". І була ще проблема, не можна просто так щось продавати в Інтернеті, мають бути документи, підтвердження, фіскалізація чеків, а це бухгалтерія, з якою я незнайомий абсолютно.

Ціни на російські міста розраховані відповідно до площі (1 долар - 10 кв. км) там, де вона відома

Врешті решт всі проблеми було вирішено і в ніч на 12 березня сайт було відкрито. На ньому представлена карта з позначеннями російських міст та сіл, їх ціни розраховані в залежності від площі – 10 кв. кілометрів коштують 1 долар США.

- В росії загалом 62 тис. міст, ми знайшли більш менш правильну інформацію приблизно про 5 000 з них і не по всім відома площа, тож для таких — ціна виставлена рандомно, – уточнює Данило. – Після запуску люди почали нас просити додати той чи інший населений пункт, наприклад, написала дівчина, що вона хоче купити дуже-дуже маленьке село, бо там живе її дід. Тож ми додали на сайт форму, ви її заповнюєте і надсилаєте, а ми пробуємо додати до продажу назване вами місто чи село. Ціни в доларах ми виставили, бо розраховуємо на участь і інших країн, заходять вони по курсу 37,4 гривні – дуже приємному, такого більше не знайдете ніде.

Після купівлі населеного пункту в росії користувачі отримують іменний сертифікат та можуть навести в них власні порядки, а саме перейменувати чи призначити мером собаку. Так, наприклад, Нахабіно стало Незламним Харковом, селище Купавно — Докупались пацани, Гжель – Петриківкою, Руза – Степанобандерівськом. А от москва поки не доступна для продажу.

Через сайт можливо задонатити будь-яку суму, але українці прагнуть стати власниками російських територій

- Перед тим, як відкривати сайт, здалось, що на столицю, де вся гниль живе, буде великий попит, тож не хотів продешевити, – зазначає Данило. – Тож продамо москву через аукціон, доробляємо систему і запустимо його днями. Наразі в нас вже продано 2 515 міст, завдяки цьому надійшло 16 638 доларів, з них менше сотні зібрано на кнопці "донат", тобто людина не захотіла нічого купувати та просто переказала кошти, такий варіант теж є. Також ми пропонуємо при покупці визначитися, куди мають піти гроші – на допомогу військовим, дітям чи тваринам. Якщо на той момент буде якийсь народний збір, як було з Байрактарами чи Флотом морських дронів, то передамо кошти туди, якщо ні, будемо спілкуватися з фондами, щоб зрозуміти, де донати більше потрібні.

Звітує про витрачання коштів Данило теж креативно, наприклад, співаючи під гітару

Данило додав, що можливості та функціональний інтерфейс буде весь час оновлюватися, зокрема після розпродажу 70% території, міста та села можна буде перепродавати. А крапку в проєкті буде поставлено, коли українці викуплять всю росію.

Як повідомляв "Телеграф", Україну в її боротьбі з ворогом підтримує і багато відомих митців та медійних людей зі всього світу. Світові знаменитості збирають мільйони доларів, які спрямовують на допомогу нашій країні.