В ЗСУ нарешті прокоментували скандал навколо покарання комбата "Купола" - побратими публічно вступились за офіцера

В ДШВ озвучили свою версію подій, комбат заявляє, що нічого не порушував та розказав ЗМІ правду

Гучний скандал довкола покарання легендарного командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола" не вщухає другий день поспіль. У Десантно-штурмових військах ЗСУ прокоментували резонансну ситуацію та підтвердили, що перевели офіцера на посаду у навчальному центрі.

Нагадаємо, "Купол" дав інтерв'ю американському виданню The Washington Post, у якому щиро розказав про певні кадрові проблеми в ЗСУ та втрати досвідчених бійців. Причому "Купол" акцентував увагу, що наразі потрібно покращити підготовку солдат ЗСУ для анонсованого владою успішного контрнаступу. Після цієї публікації комбата понизили у посаді, а він у відповідь написав рапорт на звільнення. Втім, станом на вчорашній вечір рапорт не підписало командування ДШВ.

Як в ДШВ відреагували на скандал довкола "Купола"

Своєю чергою в ДШВ пояснюють переведення комбата тим, що він не мав дозволу від керівництва на спілкування з пресою, а втрати, які він озвучив журналістам, є суттєво завищеними.

Про це зокрема журналістам розказав речник ДШВ Валентин Шевченко.

Він уточнив, що в ДШВ провели службову перевірку щодо командира батальйону "за фактом поширення в інтерв’ю недостовірної інформації", за результатами якої військові встановили, що офіцер ДШВ порушив низку керівних документів. Зокрема, щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю.

Шевченко уточнив, що статус обмеженого доступу має інформація про втрати під час боїв, яку озвучив "Купол" в резонансному інтерв’ю виданню The Washington Post. Шевченко також заявив, що офіцер назвав "суттєво завищену" статистику втрат.

За словами речника ДШВ, відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено в Збройних Силах України, дозвіл на спілкування з медіа військовослужбовцю надає його командир. Шевченко запевняє, що "Купол" такого дозволу не отримував.

Крім того, у ДШВ наголосили, що 100%-ів їхніх військовослужбовців, призваних за мобілізацією, пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням на посади до військових частин. Підготовка військових відбувається як в навчальних центрах ДШВ, так і за кордоном.

За словами Шевченка, серед підлеглих "Купола" були військові, які пройшли курс підготовки у Великій Британії. Іноземні інструктори відзначали належну підготовку та мотивацію українських десантників, наголосив речник ДШВ.

Що розказав "Телеграфу" Анатолій "Купол"

"Дійсно, я дав інтерв'ю Washington Post, де розповів про те, що відбувається. Це не сподобалось командуванню ДШВ. Після цього мене понизили у званні до заступника командира батальйону. Я написав рапорт на звільнення", — зазначив комбат.

Також він підкреслив: "Багато досвідчених офіцерів йде з ДШВ. У нас рік продовжується повномасштабна війна, є проблеми, які треба вирішувати. А вони чомусь не вирішуються. Ми в демократичній країні, тому я не розумію, чому про очевидні недоопрацювання ми повинні мовчати".

Крім того, офіцер розповів, що він і зараз знаходиться на Донбасі.

Шок і хвиля підтримки "Купола"

Після новини про переведення "Купола" його бойові побратими, знайомі, лідери суспільної думки та пересічні громадяни були шоковані та почали обурюватися, ставши на захист комбата.

Так, солдат 46-ї десантно-штурмової бригади Володимир Шевченко заступився за комбата та зазначив, що інтерв'ю WP "правдиве і максимально по суті справ", і насправді обережне та зважене, "бо реальність набагато гірша".

"Це не думка псевдоексперта про "два-три тижні". Це зважене експертна думка професіонала найвищого класу. Людини, яка користується стовідсотковою та безперечною повагою серед своїх підлеглих та всіх інших підрозділів, які з ним пересікалися. Але замість цього вище військово-політичне керівництво вирішує покарати занадто розумного комбата і зняти його з посади", — підкреслює Шевченко.

Нагадаємо, Анатолій Козел "Купол" — український військовослужбовець, майор Збройних сил України. Ще в 2015 році повідомлялось, що він провів понад 200 конвоїв у різні місця зони бойових дій, за що його ще називали "Бог конвоїв".

Під час війни на сході України з 2014 року брав участь в протистояннях у Слов'янську, с. Піски, обороні Донецького аеропорту та боях за, н.п. Новгородське, с. Верхньоторецьке, неодноразово водив колони через тили противника. У військах здобув славу "фартового". Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III-го ступеня — за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.