Окупанти пустили в хід агітацію "олбанською мовою": фото листівок

Листівки закликають українських солдатів здаватися в полон

Українським прикордонникам на позиції прилетіла російська пропаганда. Начебто звичайна справа, але вона була "олбанською мовою", яка була популярна в інтернеті на початку 2000-х років.

Фото агітаційної листівки у своєму Telegram-каналі поділився український воєнкор Андрій Цаплієнко. У листівці докладна інструкція, як українцям треба здаватися в полон російським окупантам, але написана з навмисними помилками.

У листівці написано: "від’єдшуй магазин", "ляг на землю", "не чині опір". Також сказано, що потрібно позначити себе тканиною білого або червоного кольорів, а при зустрічі з "російським солдатами" не треба лякатися, необхідно лягти на землю і прибрати руки за голову. Ймовірно, окупанти намагалися повторити українську мову, але й тут нічого нормального у них не вийшло.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російська пропаганда видала черговий безглуздий фейк. Вони показали барабан зчеплення від "Мерседеса" та видали його за уламки якогось снаряда, яким Україна обстрілює Донбас.