Атака ударних дронів по Україні: знищено 11 з 16 "шахедів"

В Києві ППО спрацювала на "відмінно": ліквідовано всі ворожі цілі

В ніч на суботу, 18 березня, окупанти здійснили за допомогою дронів-камікадзе атаку на Київ та низку інших областей.

Про це повідомили Київській МВА.

"Ворог в черговий раз запустив в напрямку Києва баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО усі повітряні цілі знищені. Вкотре дякуємо їм за відмінну роботу. За даними на цю мить — без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється", — заявив начальник Київської МВА Сергій Попко.

Не менш тривожною була ніч по всій Україні: ворог атакував мирні міста дронами іранського виробництва типу "Shahed- 136/131" з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області рф.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Силами та засобами повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях відповідно", — говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали блискучу роботу таємничого дрона-камікадзе.