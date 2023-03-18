Нічна атака ворога, зміна комендантської для Херсона та Франція у вогні: топ новин, які ви могли проспати

Головні новини і факти минулої ночі, які ви могли пропустити, допоки відпочивали

Допоки українці все ще святкують видачу ордера на арешт російського диктатора володимира путіна, в світі відбувається й чимало інших речей. Навіть у нічний для нас час робота багатьох сфер продовжується — в тому числі й на благо нашої держави.

"Телеграф" зібрав для вас кілька основних подій ночі, які ви могли проспати. Приємного читання!

Нічна атака

Ніч проти 18 березня видалася вельми неспокійною для багатьох регіонів України. Кількагодинна повітряна тривога була пов'язана здебільшого із масованим ударом безпілотниками. Тим не менше українська система ППО відпрацювала фантастично — знищено 11 із 16 "шахедів". Всі дрони, випущені по столиці, успішно ліквідовані.

На жаль, дісталося Запоріжжю — за попередніми даними, його атакували ракетами С-300. За даними ОВА, снаряди влучили в один із житлових комплексів, пошкоджені багатоквартирні будинки. На місці працюють всі екстрені служби, дані про постраждалих уточнюються.

Пошкоджено також заклад масового харчування

Херсон змінює коменданську годину

У Херсоні зменшиться довжина комендантської години. Відтепер перебувати на вулицях деокупованого міста буде заборонено із 19:00 до 06:30. Відповідне рішення, підписане очільником Херсонської МВА Романом Мрочко, починає діяти уже від 18 березня. Нагадаємо, що раніше комендантська година в Херсоні починалася із 17:00.

Байден відреагував на ордер для путіна

Ордер на арешт російського диктатора володимира путіна є виправданим кроком, переконаний американський президент Джо Байден. На його думку, це доволі "сильний аргумент", які підтверджує, що кремлівський очільник є військовим злочинцем.

Франція знову у вогні

Демонстрації французів проти підвищення пенсійного віку продовжуються. Як пише Reuters, в ніч на 18 березня у найбільших містах країни знову прокотилася хвиля протестів. Через доволі активні дії маніфестантів поліцейські знову були змушені силою розганяти натовп. Це, в свою чергу, призвело до нових сутичок.

Повідомляється, що на площі Згоди у Парижі протестувальники вимагали відправити президента Еммануеля Макрона у відставку. Аби заспокоїти активістів, було застосовано сльозогінних газ. За окремими даними, є постраждалі як серед учасників протестів, так і серед правоохоронців.

Трамп повертається на YouTube

Акаунт експрезидента США Дональда Трампа на відеохостингу YouTube буде розблоковано. Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанію Alphabet, яка володіє сайтом. Можливість ділитися відео повертається до американського політика після понад двох років обмежень. В YouTube пояснюють своє рішення тим, що виборці мають отримати можливість "почути основних національних кандидатів напередодні виборів".

В Енергодарі окупанти облаштували нову катівню

За повідомленням Генштабу ЗСУ, в тимчасово окупованому Енергодарі росіяни збільшують кількість катівень, у яких утримують місцевих жителів, піддаючи їх тортурам. Одне із таких новоутворень було помічено в південно-східному районі міста. Людей, які мають проукраїнські погляди, тут жорстоко катують. Опиняються "на підвалі" й ті, хто відмовляється слідувати вимогам і "законам" окупаційної влади.