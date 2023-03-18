Окупанти намагаються прорвати оборону та заявляють про наступ ЗСУ: свіжі карти боїв
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Ворог тисне та посилює обстріли
Російські окупанти продовжують наступ на сході України. Ворог провів обмежені атаки лінією Куп’янськ — Сватове — Кремінна, в районі Бахмута, на Донеччині.
Про це повідомляє у звіті Інститут вивчення війни. Зазначається також, що російські джерела заявляють про наступальні дії з боку України, які вони нібито відбили.
За даними Генштабу, ворог наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках. Відбито понад 100 атак ворога.
Схід України
Ворог настає у Харківській та Луганській області на околицях Сватового, Кремінної. Бої йдуть на різних напрямках, частина російських джерел заявила на контрнаступ ЗСУ у районі Червонопопівки.
У районі Бахмут ворог досі намагається просунутися у місті. Атаки відбиті з північного та південного заходу, проте ворог міг незначно просунутися у північній частині Бахмута. Генштаб повідомляє про відбиті атаки в районі Кліщіївки та Івановського. За даними DeepState, успіх у ворога є з півдня на околицях Бахмута. Російські окупанти хочуть підійти до Іванівського, але безуспішно. Ворог тисне у бік Богданівки, Григорівки, Оріхово-Василівки та Привілля.
На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках продовжується наступ ворога. Ворог наступав у районі Кам’янки, Невельського, Авдіївки, Мар’їнки, Сєверного та Первомайського. Бої йдуть від Авдіївки до Мар’їнки. Росіяни заявляють про контратаки українських військ у західній частині Донецької області.
Південь України
Росіяни заявляють про спробу наступу українських військ у районі Полог та Оріхова та нібито відбиття атак. Частина джерел повідомляє, що атаки були успішними. На Херсонщині росіяни також заявляли про спроби української диверсійно-розвідувальної групи.
Раніше "Телеграф" повідомляв про атаку Україною дронами-камікадзе. Більшу частину вдалося збити. Гучно було і в Запоріжжі, де ракета потрапила до закладу громадського харчування.