Які речі треба взяти із собою при мобілізації: повний список і пояснення військових

Рекомендуємо список речей, які необхідно взяти з собою в "військкомат"

В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що чоловіки віком від 18 до 60 років продовжують отримувати повістки. Серед них може бути та сама повістка на прибуття, її ще називають "мобілізаційним розпорядженням", "бойовою повісткою", "повісткою на відправку".

"Телеграф" розповідає, що означає ця повістка та які речі потрібно підготувати у разі її отримання.

Які бувають види повісток

Для початку варто розібратися, яка саме повістка була вручена, бо кожна з них має різну ціль. Існує 4 види повісток: для уточнення інформації, на проходження медичного огляду, на призов на строкову службу та на прибуття на призовну дільницю.

Уточнення облікових даних . У "військкоматі" актуалізують дані про сімейний стан, роботу. Після цього особі можуть дати відстрочку від призову.

. У "військкоматі" актуалізують дані про сімейний стан, роботу. Після цього особі можуть дати відстрочку від призову. Проходження медкомісії . Після вручення такої повістки необхідно пройти медобстеження, за результатами якого видають документ з висновком військово-лікарської комісії, де зазначається, придатна чи непридатна людина до служби.

. Після вручення такої повістки необхідно пройти медобстеження, за результатами якого видають документ з висновком військово-лікарської комісії, де зазначається, чи людина до служби. Повістка-призов на строкову службу . Зазначається куди та коли необхідно з’явитися, які документи необхідно взяти з собою. Це паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), а також обліково-послужна картка та мобілізаційне розпорядження (за наявності).

. Зазначається куди та коли необхідно з’явитися, які документи необхідно взяти з собою. Це паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), а також обліково-послужна картка та мобілізаційне розпорядження (за наявності). Мобілізаційне розпорядження (прибуття на дільницю). Вручають особам котрі, згідно з висновком медкомісії, придатні для військової служби. У повістці вказано, що необхідно з’явитись у визначений призовний пункт протягом 24 годин.

Повістка на прибуття на призовну дільницю

Така повістка зобов’язує з’явитися у призовний збірний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації. Повістка на відправку не означає негайну участь у бойових діях, пояснює адвокат Вікторія Тютюнникова, передає "Слово і діло". Тільки військовозобов’язані з досвідом військової служби або ті, хто залучались на навчальні збори, можуть бути направлені до військових частин.

Тренування мобілізованих

Непідготовлених без досвіду не направляють одразу на передову. Спочатку їх готують за необхідними спеціальностями та тільки після цього вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Що взяти з собою

Зазвичай, перше — це документи: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення), обліково-послужна картка та мобілізаційне розпорядження. Друге — речі, які допоможуть при підготовці та, власне, під час самого виконання військової служби потім. За необхідності, це можуть допомогти докупити та надіслати друзі та родичі.

Ті, хто вже служить, радять підготуватися самостійно і підготувати необхідні речі ще до вручення повістки. Працівник служби зв'язків з громадськістю Територіальної оборони Володимир Дегтярьов радив запасатися спорядженням, схожим на набір для походу, передає Zaxid.net.

Коли бійця вперше призивають, він отримує від держави мінімальний набір: форма, бронежилет та каска, іноді ще баул чи рюкзак. Ситуація з забезпеченням скрізь різна. Тому краще запастися хорошим тактичним взуттям, рюкзаком, рукавицями, розгрузкою. Речі, необхідні для мобілізованих, умовно можна поділити на три групи.

Спорядження:

Форма, 1-2 комплекти

Термобілизна, 1-2 комплекти

Шкарпетки високі тренінгові, багато

Білизна, бажано спортивна, багато

Дощовик

Флісова кофта

Футболки/рашгарди

Бойова сорочка (combat shirt)

Бандана, шапка, балаклава

Рукавиці тактичні

Берці, трекінгові черевики

Кросівки

Тапки/шльопанці

Гамаші

Обладнання

Плитоноска

Розгрузка/бойовий пояс

Шолом

Наколінники/налокітники

Аптечка бойова

Тактичний рюкзак

Баул

Протигаз

Окуляри

Техніка

Техніка

Телефон

Шнури, зарядні, продовжувач/трійник

Ніж, мультитул

Ліхтарик (краще два)

Батарейки

Бінокль

Павербанк

Різне

Аптечка розширена

Зубна щітка, паста, бритва, мило, шампунь/гель, креми для рук, обличчя

Вітаміни

Рушник

Фляга або кемелбек

Термос

Горнятко, тарілка, прибори

Водонепроникний пакет з документами

Лопатка мала

Газова горілка, балони

Сухпай, батончики, сухі супи, чай, кава

Сірники, запальнички

Каремат

Спальник

Що з цього треба 100%

Одним і найважливішого, на що варто звертати увагу, — це взуття, каже військовий розвідувального батальйону Дмитро, передає "Суспільне".

"Якщо людина натерла ноги, це все — він не може нормально йти. Він думає не про те, що відбувається навколо, а про те, як йому боляче. Тому взуття має бути максимально комфортне, а як воно виглядає — не важливо", — каже Дмитро.

Тактичне взуття варто брати тільки сезонне, але також можна демісезон та мультисезон. Воно має швидко сохнути й бути легким та теплим.

Легка плитоноска не заважатиме рухатись у бойових умовах, розповідає командир роти ТРО, Петро:

"Я віддаю перевагу якісній плитоносці з легкими керамічними плитами та максимальним класом захисту, який людина може знайти. Бо в активних діях все решта, і тягати важко, і працювати заважає. Утім, якщо рухатись не треба, то можна і натягнути на себе всі ці додаткові захисні елементи — на шию, руки, пах, боки", — каже Петро.

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому різниця між повістками старого та нового зразка. Як відомо, нещодавно уряд затвердив нові правила військового обліку.