Освоюють танки Leopard: з’явилися фото українських військових з полігону у Польщі

Бійців навчають військові із трьох країн

Частина українських військових зараз перебуває у Польщі, де навчаються керувати танами Leopard, які Україні вже готові передати дев’ять країн у кількості понад 150 одиниць.

Наших захисників навчають інструктори з Канади, а також польські та норвезькі військові. Їхня головна мета — переконатися, що українські танкісти добре підготовлені до захисту своєї країни з використанням нової техніки. Про це пишуть на сторінці Генштабу Збройних Сил України у Facebook.

Наголошується, що навчання проводиться у рамках операції UNIFIER. Інструктори з "Кінних Лорда Страткони" ("Королівські канадці") 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії ЗС разом із військовослужбовцями Збройних Сил Польщі та Збройних Сил Норвегії проводять тренування для українських воїнів.

У Генштабі також опублікували фотографії, зроблені під час навчання наших військових у Польщі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові у Великій Британії освоюють танки Challenger 2, а на іншому полігоні — самохідні артилерійські установки AS-90. Британські інструктори зазначають, що наші бійці мають велику мотивацію і вони прагнуть у всьому бути першими.