"Алло, я під Бахмутом": бійця ЗСУ викликали у військкомат прямо з окопа (відео)

Одних українців відео потішило, а інших засмутило

У зв’язку з повномасштабним російським вторгненням в Україні продовжується дія військового стану та загальної мобілізації, під час яких наших громадян можуть викликати у військкомати з метою уточнення даних чи призову. Однак, мабуть, через велику завантаженість іноді з цим можуть статися конфузні ситуації.

В одну з таких потрапив наш захисник і поділився з нею у мережі.

На відео стверджується, що воїну, який прямо зараз воює на передовій у найгарячішій точці фронту — Бахмуті, зателефонували представники військкомату і попросили з’явитися до них. На опублікованих кадрах можна побачити, як боєць, що сидить в окопі, спробував дохідливо пояснити, що він зараз зайнятий.

"Я тут під Бахмутом *****", — каже воїн.

У коментарях до відео багато громадян зазначили, що ситуація була б веселою, якби не була реально сумною, а також деякі додали, що це далеко не поодинокий випадок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співробітникам одеського військкомату повісили нагрудні камери "щоб не тягали людей за ноги".

Також ми повідомляли, чи можуть громадяни України мобілізувати в телефонному режимі.