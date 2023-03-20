Військові поза політикою. Чи готові українці до такого кроку?
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Заборонити участь військових у політичному процесі хоче лише мізерна частина опитаних.
Майже 70 відсотків українців виступають проти своєрідного ураження в правах та заборони військовим на висловлення думки на політичну тематику, а три чверті — проти обмеження участі військових у політичних процесах навіть попри те, що генерал Михайло Забродський, відомий нардеп від партії Порошенка складає мандат і йде з Верховної Ради, щоб сконцентруватися на допомозі Генштабу ЗСУ.
Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group минулого тижня.
На запитання анкети "Чи треба заборонити військовослужбовцям публічно виказувати власну думку щодо внутрішніх політичних питань?" відповіді респондентів розподілилися таким чином:
- однозначно так — 7,2;
- швидше так — 14,1%;
- швидше ні — 30,7%;
- точно ні — 38,6%;
- важко відповісти — 9,4%;
Наступне пункт опитування звучав таким чином: "Чи треба заборонити військовим обмежити можливості для участі у політичному процесі?" Українці відповіли на нього так:
- однозначно так — 3,4;
- швидше так — 11,3%;
- швидше ні — 29,5%;
- точно ні — 45,8%;
- важко відповісти — 10,1%;
Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.
Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 18 березня.
Нагадаємо, "Телеграф" опублікував результати опитування: чи мають ЗСУ допомогти Молдові з Придністров'ям.
Ми також розбиралися, чи потрібно збільшити виплати військовим і що думають українці з цього приводу.