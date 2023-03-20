Військові поза політикою. Чи готові українці до такого кроку?

Заборонити участь військових у політичному процесі хоче лише мізерна частина опитаних.

Майже 70 відсотків українців виступають проти своєрідного ураження в правах та заборони військовим на висловлення думки на політичну тематику, а три чверті — проти обмеження участі військових у політичних процесах навіть попри те, що генерал Михайло Забродський, відомий нардеп від партії Порошенка складає мандат і йде з Верховної Ради, щоб сконцентруватися на допомозі Генштабу ЗСУ.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group минулого тижня.

На запитання анкети "Чи треба заборонити військовослужбовцям публічно виказувати власну думку щодо внутрішніх політичних питань?" відповіді респондентів розподілилися таким чином:

однозначно так — 7,2;

швидше так — 14,1%;

швидше ні — 30,7%;

точно ні — 38,6%;

важко відповісти — 9,4%;

Наступне пункт опитування звучав таким чином: "Чи треба заборонити військовим обмежити можливості для участі у політичному процесі?" Українці відповіли на нього так:

однозначно так — 3,4;

швидше так — 11,3%;

швидше ні — 29,5%;

точно ні — 45,8%;

важко відповісти — 10,1%;

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 18 березня.

Нагадаємо, "Телеграф" опублікував результати опитування: чи мають ЗСУ допомогти Молдові з Придністров'ям.

Ми також розбиралися, чи потрібно збільшити виплати військовим і що думають українці з цього приводу.