Контрнаступ не цього року? Наєв розповів про плани ЗСУ на 2023-й

Росія не залишає спроб встановити контроль над усією територією України

В Україні всі очікують, анонсованого багатьма контрнаступ Збройних сил України у 2023 році, однак перед тим, як здійснювати ці дії нашим силам, необхідно вимотати противника і накопичити власні сили.

Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в інтерв’ю РБК-Україна.

Він заявив, що в даний час росія не залишає спроб встановити контроль над всією територією України.

"Противник продовжує проведення наступальних дій на окремих напрямках з метою повного захоплення Донецької та Луганської областей. Водночас на інших тимчасово окупованих територіях, а саме в Херсонській та Запорізькій областях, проводить обладнання оборонних рубежів та нарощує угрупування за рахунок мобілізованих", — каже Наєв.

Надалі, за інформацією Наєва, агресор хоче захопити нові території для створення буферних зон, щоб забезпечити "безпеку" для вже "включених до складу росії" окупованих територій України.

Виходячи з цього, стверджує військовий, основні зусилля ЗСУ та інших складових Сил оборони України у 2023 році будуть спрямовані на стримування подальшого просування та недопущення захоплення противником нових територій України.

"Нам необхідно, по-перше, виснажити противника та нанести йому максимальні втрати в живій силі та техніці. По-друге, наростити власний бойовий потенціал та створити умови для проведення наступальних дій з метою звільнення окупованих територій. Також ми будемо продовжувати стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Північного та Південно-західного напрямків", — заявив командувач Об’єднаних сил.

Він зазначив, що для виконання цих завдань та ефективного протистояння переважаючим силам противника Силам оборони потрібно продовжити ведення активних оборонних дій.

"Своєчасно проводити ротацію та відновлення їхніх підрозділів та частин. Крім того, треба продовжити роботу з підвищення бойових спроможностей Сил оборони України, створюючи нові частини та підрозділи, які складатимуть основу ударних угруповань.

Діючі частини та підрозділи необхідно оснастити і переоснастити новітніми зразками озброєння та військової техніки як власного виробництва, так і виробництва країн-партнерів. Паралельно з постачанням новітніх бойових систем необхідно активно проводити підготовку особового складу із залученням військових фахівців країн-партнерів", — наголошує командувач.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в США розповіли про два варіанти контрнаступу для України.

Також ми повідомляли про те, як погода в Україні вплине на весняний контрнаступ ЗСУ.