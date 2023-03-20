Великий наступ росії захлинувся? Експерт вказав на низку проблем армії путіна

Олексій Мельник пояснив "Телеграфу", у чому полягає стратегічна ініціатива у війні на боці України

Попри певні тактичні локальні успіхи російських окупантів на сході України, стратегічно ініціатива у війні все одно зберігається на боці українських Збройних сил. Це створює позитивні передумови для потужного контрнаступу ЗСУ і перемоги, адже армія рф очевидно зітнулась з низкою серйозних проблем.

Таку думку "Телеграфу" висловив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

"Скоріше за все, те, що анонсувалось та очікувалось як наступ росії, вже відбувся. За деякими оцінками, він або вже досягнув кульмінації, або на етапі її досягнення. Це в перекладі на просту мову означає, що росія вже виснажила свої наступальні спроможності", — зазначає він.

За словами експерта, не виключено, що зараз російське угрупування вторгнення опинилися під тиском одразу двох факторів — часткового виснаження путінської армії, а також того, "що Україна може найближчим часом піти в контрнаступ".

"Причому залишається інтригою, де саме відбудеться основний чи супутні удари. Імовірно, російське командування переключає свої зусилля на економію і накопичення резервів та спробу передислокації сил з метою перейти в оборону", — підкреслює він.

У той же час, як зазначив Мельник, у тактичному плані в найгарячіших точках фронту росія має певний успіх, але платить за це високу ціну.

"Якщо дивитися на такі точки, як Бахмут і Авдіївка, скоріше за все, ця ініціатива, принаймні на тактичному рівні, місцями знаходиться в руках росії. Тобто, дана тактика штурмування, яка доволі успішна (ми не кажемо, якою ціною), хоча б з точки зору якоїсь результативності, продовжує працювати. На жаль, протидіяти їй досить складно, враховуючи обмеження в боєприпасах. Не лише в снарядах для артилерії, але і в мінометних боєприпасах (про що є дані). А це саме те, що ефективно працює на знищення живої сили противника", — уточнив співдиректор програм Центру Разумкова.

Водночас, як пояснив експерт, у стратегічному плані ситуація все одно утримується на користь ЗСУ, адже багатомісячні безуспішні спроби окупантів захопити ті ж самі Бахмут та Авдіївку й оточити Сили оборони (чи витіснити їх на захід), все ж — здебільшого провальні.

"На мій погляд, якщо оцінювати стратегічний рівень, то дійсно ініціатива зберігається на стороні України. У цьому ключі є відомі вислови великих полководців чи знавців військової справи та стратегії, які говорять про те, що можна виграти сотні битв, але при цьому програти війну. Як раз ці тактичні успіхи росія досягає величезною ціною, як з точки зору втрат техніки, так і особового складу. Це перешкоджає, адже росія не отримала перемогу у цій війні. Тому, скоріше за все, справді можна говорити, що стратегічна ініціатива не належить росії", — пояснює Олексій Мельник.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну своєю військовою допомогою. Так, 20 березня стало відомо про новий пакет допомоги на суму 350 мільйонів доларів.

Також "Телеграф" писав, що одразу дві європейські країни готові поставити Україні необхідні винищувачі МіГ-29. Йдеться про Польщу та про Словаччину. Відповідні рішення було підтверджено з обох сторін.