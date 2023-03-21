Китай посилюватиме позиції: у ГУР розповіли, чи постачав Пекін зброю росії

Китай не надавав військової допомоги росії

В даний час немає жодних доказів того, що Китай здійснював постачання зброї росії.

Як розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі єдиного марафону новин, інформація про постачання бронежилетів чи стрілецької зброї перевіряється, проте фактів співробітництва у цій сфері виявлено не було.

Він наголосив, що візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до росії є візитом регіонального лідера до країни, яка зазнає геополітичної поразки і перебуває в економічному та зовнішньополітичному глухому куті.

"Безумовно, як прагматичний геополітичний гравець китайський лідер, Китай посилюватиме свої позиції в регіоні на території так званої російської федерації, захищаючи свої економічні та інші національні інтереси", — сказав представник ГУР.

При цьому Юсов додав, що росія надалі ставатиме більш залежною від зовнішнього впливу, а режим володимира путіна слабшатиме.

Щодо надання військової допомоги, то фіксувалися випадки закупівель дронів та мікросхем на загальнодоступних майданчиках, проте про міждержавну допомогу не йдеться.

Як повідомлялося раніше, Сі Цзіньпін 20 березня прилетів до Москви й одразу після прибуття заявив, що Китаю та росія — це добрі сусіди та надійні партнери.