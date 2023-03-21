Що робитиме росія без знищених "Калібрів" у Криму: у ЗСУ виступили з попередженням

Російські війська становлять небезпеку для України

Успішний наліт безпілотників на окупований Крим призвів до знищення ракет "Калібр НК" в залізничному ешелоні в Джанкої. Ворог був змушений забрати ракетоносії з моря, однак небезпека нових ракетних ударів по Україні залишається високою.

Про це повідомила керівниця пресцентру сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що у Чорному морі угруповання кораблів ворога налічує вісім суден-ракетоносіїв. Вони знаходяться в пунктах базування, ймовірно, чекаючи на ракети. Однак вона додала, що гіпотетично ракети можуть випустити саме з тих пунктів базування, попри те, що це небезпечно. Потяг із "Калібрами" було знищено, але існування запасу таких ракет у росіян становить небезпеку для нашої країни.

При цьому Гуменюк не очікує, що російська влада визнає знищення складу з крилатими ракетами "Калібр". Росіяни почувалися в безпеці на такій відстані від лінії фронту. Вибухи в Джанкої заявляються як робота сил ППО рф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти посилили тиск навколо Авдіївки. Згідно з картами боїв, вони хочуть оточити місто, а також продовжують штурмувати в Бахмуті.