Зброю не постачає, але...: як Китай допомагає росії вбивати українців

росія змогла налагодити постійне, якщо не масове, постачання безпілотників з Китаю.

Хоча Китай, за даними української розвідки, поки не постачав зброї росії, Піднебесна з початку повномасштабного вторгнення продала величезну кількість своїх дронів, які окупанти використовують на війні.

Про це пишуть журналісти газети The New York Times.

Журналісти, посилаючись на інформацію російської митниці від стороннього постачальника даних, нарахували, що за весь час війни Китай продав росії безпілотників на суму близько 12 млн доларів. Ці поставки є сумішшю продуктів від DJI, найвідомішого у світі виробника дронів, і безлічі дрібніших компаній, часто надходили через дрібних посередників і експортерів.

Варто зазначити, що йдеться про цивільні дрони, які продаються за комерційними контрактами.

"Складні канали продажу та розпливчасті описи продуктів в експортних даних також ускладнюють остаточне визначення того, чи є в китайських продуктах американські компоненти, що може бути порушенням американського експортного контролю. І офіційні продажі, швидше за все, є лише частиною ширшого потоку технологій за неофіційними каналам та іншим дружнім росії країнам, таким як Казахстан, Пакистан та Білорусь", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що результатом є стабільне постачання нових безпілотників до росії, які прямують на передову війни з Україною.

Загалом, стверджується у статті, майже 70 китайських експортерів продали росії 26 різних брендів китайських безпілотників після вторгнення. Другим за величиною проданим брендом був Autel, китайський виробник дронів з дочірніми компаніями в США, Німеччині та Італії; експортери продали своїх дронів майже на 2 млн доларів, останню партію було відвантажено у лютому 2023 року.

На полі бою квадрокоптери часто витримують лише кілька польотів. А це означає, що поповнення запасів навіть найпростіших безпілотних літальних апаратів стало важливим, як і інші предмети першої необхідності, такі як набої або снаряди.

Також зазначається, що поки українська армія отримує дрони в основному завдяки пожертвуванням, росія змогла налагодити постійні, якщо не масові, поставки безпілотників із Китаю. Прямий продаж китайських експортерів, за словами галузевих експертів, є лише частиною ширших зусиль із закупівлі дронів на прилеглих ринках, де їх можна купити на полицях роздрібних магазинів.

"У військовому, дипломатичному та економічному плані Пекін стає все більш важливою опорою для росії в її військових діях. Китай залишається одним із найбільших покупців російської нафти, допомагаючи фінансувати вторгнення", — наголошують журналісти.

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