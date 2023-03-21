Львівський Оборонний Кластер повністю закрив потреби в бронежилетах медиків Донеччини

ЛОК забезпечив всіх медиків Донеччини бронежилетами

Майже 2000 спеціалізованих бронежилетів передав українським медикам Львівський Оборонний Кластер (ЛОК) в рамках здійснення своєї чергової гуманітарної місії на Сході України.

Зокрема, 1000 комплектів було передано медикам Донеччини, чим повністю закрито потребу медичного персоналу області в засобах індивідуального захисту. 650 бронежилетів отримали медики Дніпропетровщини, а 200 комплектів було передано медикам Луганщини, які були змушені тимчасово залишити свої домівки в Лисичанську, Сєверодонецьку та інших містах області, через російську окупацію.

Спеціалізовані бронежилети будуть використані мобільними бригадами медиків під час евакуації важкохворих та поранених з прифронтових районів.

Це вже десята гуманітарна місія ЛОКу. Під час попередніх — в кінці минулого, на початку поточного року — понад 2000 бронежилетів було передано лікарям Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Миколаївщини, Києва, Чернігова, Сум та Харкова.

Загалом же протягом ближчого часу ЛОК планує повністю закрити потреби українських медиків в спеціалізованих бронежилетах. Для чого планує виготовити та безкоштовно передати їх ще близько тисячі комплектів.

Протиуламкові бронежилети для медиків розроблені Львівським Оборонним Кластером та Харківським заводом засобів індивідуального захисту разом з медиками швидкої допомоги. Вироби повністю сертифіковані та пройшли всі необхідні випробування.

Тож медичний бронежилет від ЛОК зроблено надійним для захисту передусім від цих загроз: він характеризується протиуламковою стійкістю не менше 500 метрів на секунду, має 1 клас захисту відповідно до українських стандартів (ДСТУ 8782:2018), а також відповідає визначеним натівським стандартам.

Бронежилет виготовлений з надвисокомолекулярного балістичного поліетилену, що робить його не тільки міцним, але і досить легким: він важить усього 4 кг. Також жилет має зручні кишені для обладнання та яскраві розпізнавальні знаки медичної служби.

Львівський Оборонний Кластер є найбільшим вітчизняним виробником бронежилетів, що спеціалізується на виготовленні засобів індивідуального захисту для військових, поліцейських, медиків, журналістів, виготовляє евакуаційні жилети для дітей.

На сьогодні ЛОКом вже виготовлено майже 100 тисяч захисних бронежилетів різного типу. Всі бронежилети виготовлено за рахунок благодійних пожертв та безкоштовно передано за місцем призначення.

Зробити свій внесок можна на сайті ЛОКу: https://www.ldc-ua.org/