Війна — день 392: наступ окупантів видихається, але вони продовжують атакувати Бахмут

Оперативно про головне 22 березня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 392 дні. Окупанти так само кидають основні сили та кошти на Бахмут, проте не зупиняють атак на інших напрямках на кшталт Авдіївки та Красногорівки. При цьому у ЗСУ констатують те, що інтенсивність атак окупантів на Бахмут почала знижуватися. Хоч вони все ще це роблять, але щоразу все гірше. Аналітики НАТО, своєю чергою, кажуть, що і Україна, і росія увійшли в етап "критичного півріччя", під час якого буде визначено результат війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти запустили Україною чергову хвилю дронів. Повідомляється, що на Київщині чули звуки роботи ППО

00:00 Україна та МВФ попередньо досягли угоди про нову програму підтримки на 15,6 млрд доларів терміном на 4 роки

Інформація за 19 березня доступна у зведенні: Війна — день 389: окупанти намагаються наступати на сході та готуються до нового ракетного удару

З даними за 20 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 390: окупанти тиснуть на Бахмут та зміцнюють оборону Криму

Про те, що відбувалося 18 березня, читайте в матеріалі: Війна — день 391: російський наступ видихається, але запеклі бої продовжуються