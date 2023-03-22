Рус

Війна — день 392: наступ окупантів видихається, але вони продовжують атакувати Бахмут

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за Україну тривають 392 дні
Бої за Україну тривають 392 дні

Оперативно про головне 22 березня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 392 дні. Окупанти так само кидають основні сили та кошти на Бахмут, проте не зупиняють атак на інших напрямках на кшталт Авдіївки та Красногорівки. При цьому у ЗСУ констатують те, що інтенсивність атак окупантів на Бахмут почала знижуватися. Хоч вони все ще це роблять, але щоразу все гірше. Аналітики НАТО, своєю чергою, кажуть, що і Україна, і росія увійшли в етап "критичного півріччя", під час якого буде визначено результат війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти запустили Україною чергову хвилю дронів. Повідомляється, що на Київщині чули звуки роботи ППО

00:00 Україна та МВФ попередньо досягли угоди про нову програму підтримки на 15,6 млрд доларів терміном на 4 роки

Інформація за 19 березня доступна у зведенні: Війна — день 389: окупанти намагаються наступати на сході та готуються до нового ракетного удару

З даними за 20 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 390: окупанти тиснуть на Бахмут та зміцнюють оборону Криму

Про те, що відбувалося 18 березня, читайте в матеріалі: Війна — день 391: російський наступ видихається, але запеклі бої продовжуються

Теги:
#Україна #Росія #Війна