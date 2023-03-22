Наймасштабніша атака: Данілов розповів про новий небезпечний план росіян

росія постійно проводить інформаційні операції, але зараз розгортається одна з наймасштабніших

Під час війни окрім подій, що відбуваються для всіх у максимально зрозумілій та видимій площині – ворожі наступи, обстріли, ракетні атаки, є сфера медійно-віртуального простору і вона не менш важлива. росія проводить свої спеціальні інформаційні операції в режимі нон-стоп і зараз відбувається розгортання московської однієї з найпотужніших інформаційних кампаній, починаючи з лютого 2022 року.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він розповів, що її новий масштабний план полягає в тому, щоб посіяти на Заході насамперед у США та ЄС невіру в перемогу України. За задумом кремля ми маємо отримати підрив військової допомоги та примус України до переговорів із путіним.

"Для цього по всій Європі активізуються російські "консерви" та агенти впливу, чищення яких в ЄС, на жаль, тільки почалося .Залучаються корумповані бізнес-лобі, які зацікавлені у російській сировині та ринках. Через підібраних спікерів і "окучені" західні засоби масової інформації просуваються тези про проблеми в українській армії, про конфлікти у вищому військово-політичному керівництві, про виснаження ресурсів і неможливість подальших наступальних дій", — говорить Данілов.

Вихід, який малюють росіяни – "переговори" та "заморожування" війни.

Крім того, як одна із складових плану, поширюється дезінформація про підготовку Україною масштабної провокації, пов’язаної з використанням радіоактивних відходів для виготовлення "брудної бомби". Для того, щоб відвернути увагу західних партнерів, спровокувати панічні настрої в європейських та американських спільнотах, Москва робить спробу роздмухати конфлікт на інших чутливих для Заходу територіях, грає на ядерних фобіях, вдаючись до прямого шантажу.

У Молдові, наприклад, проросійські партії організують антиурядові мітинги, провокуючи масові заворушення. Точками провокування стають території від Балкан до Суахілі. Усюди московити роблять спробу засунути свій непроханий ніс. В окремих європейських столицях через маргінальні громадські та політичні рухи спецслужби росії влаштовують антиукраїнські та проросійські акції, кількість яких різко зросла.

"Вихід із Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь також розглядається кремлем як інструмент тиску на Європу та США. А також як спосіб примусити наших партнерів до того, щоб вони знизили військову підтримку нашої держави і визнали необхідність переговорів на умовах путіна. Робота з глобальним Півднем, коригування політики історичної пам'яті, дискредитація фінансово-економічного сектора України і багато інших напрямів реалізуються зараз підрозділами фсб, сзр та гур в умовах нагальної необхідності досягнення зупинки військових дій і підготовки до нового наступу", — зазначає секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни розгорнули нову інформатаку, призначену для Заходу.

Також ми повідомляли, що російська пропаганда прокололася з черговим фейком.