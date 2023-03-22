Проблеми не скінчилися: українцям вже прогнозують труднощі з наступним опалювальним сезоном

Цей опалювальний сезон став одним з найбільших викликів

До кінця поточного року найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України "ДТЕК" планує відремонтувати 28 об’єктів, що були пошкоджені в результаті російських атак. Однак, ймовірніше за все, до наступного опалювального сезону повноцінно поновити роботу усіх, все ж не вдасться.

Про це у середу, 22 березня, компанія повідомила у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що таким чином працівники компанії хочуть завчасно підготуватися до наступної зими.

"Ми вже почали планові ремонти енергоблоків ТЕС. До кінця місяця маємо завершити перший ремонт, а загалом до кінця року плануємо відремонтувати 28 енергоблоків ТЕС", – йдеться у повідомленні.

Також у "ДТЕК", зазначили, поточний опалювальний сезон став для української енергосистеми справжнім виклико, адже лише за останні шість місяців країна-агресорка атакувала об`єкти теплоелектростанцій аж 29 разів.

"Через масштаб руйнувань входити в наступний опалювальний сезон буде не легше, ніж в цей, але енергетики зроблять все можливе, щоб Україна була готова до майбутньої зими", – додали у ДТЕК.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував одну з останніх російських атак як по енергооб’єктах, так і по цивільній інфраструктурі. Зокрема, за його словами, ворог пошкодивоб’єкти генерації та розподілу у 8 регіонах країни.