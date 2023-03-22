Зеленський знову у гарячій точці: куди тепер приїхав президент (фото)

Президент поспілкувався з бійцями ЗСУ та вручив їм нагороди

Президент України Володимир Зеленський вкотре відвідав позиції українських військових на Бахмутському напрямку, де зараз тривають запеклі бої з російськими окупантами. Глава держави підтримав наших воїнів, а також подякував за захист.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Повідомляється, що президент заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту, поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.

"Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України", – сказав Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників.

Після цього український лідер вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, орден "Золота Зірка" від Глави держави отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому надано звання Героя України. З 24 лютого 2022 р. він бере участь у протистоянні збройній агресії російської федерації. Безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянця Сумської області, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямі. Підрозділи під його керівництвом та за особистою участю Іллі Вергуна знищили велику кількість ворожої техніки.

Також Зеленський відвідав і шпиталь, де перебувають поранені українські герої.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський постійно підтримує наших воїнів та простих громадян у найгарячіших точках нашої країни. Так, наприклад, узимку він відвідав Слов’янськ, а до цього приїжджав до Херсона, з моменту деокупації якого пройшли лічені дні.