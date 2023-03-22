Публікують зайве: у ЗСУ анонсували "серйозні рішення" для українських Telegram-каналів

Речник сил ППО попередив порушників про відповідальність

В Україні адміністраторів Telegram-каналів, які оприлюднюють інформацію щодо розташування української ППО та її слабких місць можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Про це у середу, 22 березня, під час ефіру всеукраїнського телемарафону "Єдиних новин" повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. За його словами, адміністрація таких каналів повинна чітко усвідомлювати, що їх дії — це злочин проти України та її мирного населення. Також він додав, що вже найближчим часом планується вжиття належних заходів із покарання тих, хто публікує у вільний доступ "зайву" інформацію, що в подальшому бачить ворог.

"Ви бачите, яка кількість телеграм-каналів нині створена. Хто їх контролює, це надзвичайно важливе питання, воно зрештою станом на зараз потребує особливого контролю. Йдеться не про офіційні ТГ-канали керівників (місцевої влади – ред.), а ті, що інформують про рух ворожих ракет, "Шахедів" і т.д. Хотів би зазначити, що найближчим часом, можливо, буде ухвалено серйозні рішення, можливі і кримінальні справи, якщо буде підстава для цього. Тому що деякі телеграм-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА і ракет, є скриншоти з системи "Віраж планшет", як вони їх отримують це ще окрема розмова. На тих скриншотах вказується час і місце перебування (ворожих) дронів або їхнє зникнення з радарів", — пояснив він.

Крім того, Ігнат додав, що публікування скриншотів і оприлюднення повідомлень, в яких міститься час і рух ворожих повітряних об’єктів у реальному часі — категорично забороняється. За його словами, саме ці дані ворог матиме можливість використовувати у подальшому для планування нових атак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час ювілейного засідання "Рамштайну" було прийнято рішення щодо виділення Україні нового пакету військової техніки та фінансової допомоги від партнерів. До них увійшли і сучасні сили ППО, які захищатимуть українське небо від ворожих російських снарядів.