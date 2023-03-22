Сухарики "ЗСУ" та редиска "Азовсталь": у Раді вирішили боротися з брендами, які використовують тему війни

Обмеження не поширюватимуться на рекламу фільмів, відео чи книг

У Верховній Раді було зареєстровано законопроект №9128, який передбачає обмеження використання військово-патріотичної тематики під час реєстрації торгових марок та в рекламі.

Автори законопроекту вважають, що експлуатація військово-патріотичної тематики з комерційною метою під час повномасштабної російської агресії в країні значно збільшилася. У зв’язку з цим в Україні хочуть заборонити брендам використовувати символи війни у рекламі та на своїх товарах. Відповідний документ було опубліковано на сайті ВР.

"Прикро, що у маркетингових комунікаціях виробники споживчих товарів та послуг вдаються до недоречного використання трагічних подій війни, назв постраждалих міст, патріотичних закликів та військових слоганів. Йдеться про реєстрацію торгових марок алкогольних напоїв, харчових продуктів, інших товарів, назви акцій для клієнтів, слогани реклами, які застосовують або обігрують військову тематику необережно, а іноді й просто неприпустимим способом", — зазначається в записці пояснення.

Так, автори законопроекту №9128 пропонують заборонити реєстрацію торгових марок, які мають:

назви військових подій;

назви населених пунктів та міст, які постраждали в ході повномасштабної війни (крім випадків використання таких назв на адресах, а також реклами торгових марок, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року);

назви бойових дій та військових операцій;

назва військової техніки та озброєння;

офіційні привітання ЗСУ;

назви військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань;

При цьому зазначається, що ці обмеження не поширюватимуться на рекламу фільмів, відео чи книг, присвячених повномасштабній війні в Україні.

Приклади використання військово-патріотичної тематики різними брендами в Україні

Яскраві приклади використання військової символіки у комерційних цілях у своєму Telegram-каналі навів офіцер ЗСУ та український блогер Анатолій Штефан "Штірліц". Так, наприклад, один із брендів пише на пачці своїх сухариків "ЗСУ — Збройні сухарі України".

Також зіграти на патріотизмі вирішила компанія, яка займається виробництвом насіння.

Виділилися й послуги лазерної епіляції, додавши до своєї реклами патріотичну нотку.

"А ми далі обираємо переможця в номінації "Дно року". Сьогодні чергові 3 номінанти. Окремо для Флінта! ЗСУ – це Збройні Сили України. Не сухарі, а Сили... Хвороба маркетологів прогресує", — зазначив він.

До цього списку можна віднести горілку "Непоборна", створену в Україні під час повномасштабної війни та лаваш, на упаковці якого зображені українські військові. Не відстають від "тренду" і ті, хто вигадав назву "Буча-Комбуча".

Крім продуктів "геніальні" рішення маркетолог відображаються також і на предметах одягу та взуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українська компанія потрапила в гучний скандал через пива, що випускається нею, з назвою "Герої не вмирають". Виробників у мережі звинуватили у тому, що ті наживаються на темі війни.