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Війна — день 393: росіяни "огрібають" під Бахмутом, але готують нову підлість

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну тривають 393 дні Новина оновлена 23 березня 2023, 00:09
Бої за Україну тривають 393 дні

Оперативно про головне 23 березня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 393 дні. Окупанти продовжують намагатися проводити штурмові дії в Луганській області, проте мають проблеми з просуванням під Бахмутом. Хоча це може свідчити про те, що сили росіян виснажуються, проте поки що говорити про перелом у ході війни рано, оскільки для успішного контрнаступу ЗСУ треба виконати чотири вимоги, з яких поки що виконано лише одну. Водночас активне протистояння триває і в онлайн-середовищі, а росія готує одну з найбільш масштабних інформаційних кампаній з початку вторгнення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 65% мешканців країн ЄС підтримують приєднання України. При цьому найбільший рівень підтримки демонструють жителі Польщі та Іспанії – 81% та 80% відповідно

З даними за 20 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 390: окупанти тиснуть на Бахмут та зміцнюють оборону Криму

Про те, що відбувалося 21 березня, читайте в матеріалі: Війна — день 391: російський наступ видихається, але запеклі бої продовжуються

Інформація за 22 березня доступна у зведенні: Війна — день 392: ворог б’є по житлових будинках дронами та ракетами

Теги:
#Україна #Росія #Війна