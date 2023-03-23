Офіцер-десантник "Купол" розповів про стосунки із командуванням ДШВ після резонансного інтерв’ю WP

Офіцер каже, що хотів змінити армію на краще, а не "втоптувати її в бруд"

Український майор ЗСУ, боєць Десантно-штурмових військ Анатолій Козел ("Купол") прокоментував скандал, що виник навколо його інтерв’ю виданню WP.

Як повідомив він у своєму Facebook, він продовжує спілкуватися з керівництвом ДШВ та закликав не шукати ворогів серед своїх, оскільки сила українців у єдності.

"Недавно я дав інтерв’ю в WP – шановане видання. Говорив щиро, довго, як умів. Розповів і забув – на фронті є більш важливі справи. Але коли зчинився галас, передивився кінцевий результат – і сам був вражений, наскільки все якось не так", — зазначив він.

За його словами, опублікований виданням текст є лише частиною того, що він говорив і зовсім не тим, що він хотів донести людям. Зокрема, "Купол" зазначив, що його критика була спрямована на те, щоб покращити українську армію, а не втоптати її в бруд.

Водночас він наголосив, що все сказане було його суб’єктивною думкою, а не офіційною позицією керівництва ДШВ.

"Втім, наразі я з ним спілкуюся. Є конструктивний діалог і розуміння того, що потрібно змінити, щоб втрат було менше, а успіхів – більше", — додав український захисник.

Як повідомлялося раніше, скандал виник після того, як військовослужбовець відверто розповів журналістам про труднощі війни. Причому "Купол" акцентував увагу, що поки що потрібно покращити підготовку солдатів ЗСУ для анонсованого владою успішного контрнаступу. Після цієї публікації комбата понизили на посаді, а він у відповідь написав рапорт на звільнення. При цьому за офіцера публічно заступилися багато його побратимів.