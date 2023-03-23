Ворог намагається просунутися до Авдіївки: актуальні карти боїв в Україні

Ворог посилює атаки навколо Авдіївки

Російські війська незначно просунулися в південному Бахмуті, а українські Сили оборони здійснили контратаки на південно-західній і північно-західній околицях міста. Темп наступу ворога може знижуватися через віддачу пріорітету наступу на іншому напрямку.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, ворог активізується навколо Авдіївки з метою оточити місто. Є можливість, що це роблять рахунком наступу навколо Бахмуту та Вугледару.

Ворог продовжує атакувати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На сході були відбиті 83 атаки, повідомляють у Генштабі.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Лиманському напрямку ворог атакував у районі Макіївки, Білогорівки та Верхньокам’янського. Бої тривають на ділянці від Площанки до півдня Діброви, сильні атаки в лісах Кремінної, повідомляє DeepState.

Карта боїв на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна

На Бахмутському напрямку ворог атакував в районі Бахмута, Богданівки, Предтечиного. Російські війська продовжують спроби просунутися з околиць до центру Бахмута. Вагнерівці досягли незначного прогресу в південному Бахмуті. Українські війська ведуть тактичні контратаки по північно-західній та південно-західній околицях Бахмута.

Карта боїв в Бахмуті

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог наступав в районі Новокалинового, Степового, Бердичів, Авдіївки, Ласточкиного, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. За даними DeepState, ворог має просування на захід від Новобахмутівки. Окупанти активізувалися в районі Авдіївки. Джерела з рф стверджують, що російські війська атакують Авдіївку з двох напрямків: з напрямку Орлівки на півночі, щоб перерізати українські лінії постачання, і з півдня через Опитне. Атаки на Мар’їнку тривають вже 14 місяців поспіль.

Карта бойових дій Донецька область

Південь України

Українські війська продовжують розчистку східного (лівого) берега Дніпра — 20-30-кілометрову смугу у невстановленому місці, щоб захистити населення на західному (правому) березі від постійних нападів та обстрілів. Українські військові знищили склад ворога на Кінбурнській косі. Окупанти продовжують обстріли Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Одеської областей.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївській області

Як раніше повідомляв "Телеграф" темп війни пришвидшився — ЗСУ використовує більше снарядів. Але все одно цей показник втричі, а то й вчетверо менше ніж у росіян.